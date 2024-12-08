隨著冬日氣溫逐漸下降，泡麵成為宵夜的最佳選擇。全聯推出年度「麵食大賞」，網羅台式、韓式、日式到南洋風味的熱銷泡麵，讓大家一次買齊各國經典口味。於即日起至12/19，凡購買泡麵、點心麵及速食系列商品，單筆每滿299元現折30元，單筆可累折。



▲▼全聯泡麵優惠 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理



全聯麵食大賞優惠

優惠期間：12/6~12/19

品項：

PALDO八道乾拌麵II海鮮醬燒口味 179元130gx4入

韓國Samlip讚岐烏龍麵 海苔/海鮮風味 139元 第2件5折

農心辛炒麵起司風味136g 55元 第2件5折

農心韓國醡醬風味麵140g 46元 第2件5折

火辣雞肉風味鐵板炒麵 原味/奶油白醬/起司/2倍辣/風味湯麵 140g 45元 任2包88元

營多拌炒麵 原味/辣味/辣味牛肉風味 營多拌拌湯麵/青檸牛肉風味 12元 任3包32元

味王麻油雞湯麵90gx5入 64元

味丹味味麵精燉肉燥湯麵78gx5入 65元

維力炸醬麵原味90gx5入 76元

維力素飄香麻辣燙風味麵(五合一)90gx5入 65元



2024全聯泡麵熱銷排行前5名

統一肉燥風味-包麵

統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味

農心辛拉麵

營多拌炒麵

MAMA蝦味麵

