隨著冬日氣溫逐漸下降，泡麵成為宵夜的最佳選擇。全聯推出年度「麵食大賞」，網羅台式、韓式、日式到南洋風味的熱銷泡麵，讓大家一次買齊各國經典口味。於即日起至12/19，凡購買泡麵、點心麵及速食系列商品，單筆每滿299元現折30元，單筆可累折。
▲▼全聯泡麵優惠 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理
全聯麵食大賞特意整理2024熱銷泡麵排行榜，前五名包括統一肉燥包麵、農心辛拉麵與MAMA蝦味麵，展現台灣消費者對異國風味泡麵的高度熱愛。並特別以異國泡麵為亮點，呈現濃厚異國風味的銅板選擇。被譽為泰國必買的MAMA蝦味麵單包僅需6元，營多拌炒麵任選3包32元，平均每包只要10.7元，深受南洋香辣迷青睞。
▲全聯泡麵優惠 MAMA蝦味麵、營多拌炒麵熱賣推薦 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理
韓國品牌泡麵如八道乾拌麵II海鮮醬燒口味與Samlip讚岐烏龍麵，無論是經典醬料還是嚼勁麵體都備受喜愛，搭配折扣平均每包價格僅需40元左右。此外，農心辛炒麵的起司風味和醡醬麵更帶來濃郁新選擇，讓消費者以親民價格盡享異國美味。
▲全聯泡麵優惠推薦韓式系列泡麵 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理
除了異國風潮，經典台式泡麵仍是許多家庭的囤貨首選。味王麻油雞湯麵一組5入特價64元，濃郁麻油香氣令人回味；味丹味味麵精燉肉燥湯麵特價65元，帶來台灣味最熟悉的家鄉風情；維力炸醬麵與素飄香麻辣燙風味麵以懷舊滋味搭配銅板價，滿足全家大小不同口味需求。此外，配泡麵最對味的宗家府泡菜買一送一、台糖貢丸與營養雞蛋等多種配料也同步優惠，宵夜吃泡麵還能自己加菜。
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▲▼全聯台式泡麵居熱銷王 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理
全聯麵食大賞優惠
優惠期間：12/6~12/19
品項：
PALDO八道乾拌麵II海鮮醬燒口味 179元130gx4入
韓國Samlip讚岐烏龍麵 海苔/海鮮風味 139元 第2件5折
農心辛炒麵起司風味136g 55元 第2件5折
農心韓國醡醬風味麵140g 46元 第2件5折
火辣雞肉風味鐵板炒麵 原味/奶油白醬/起司/2倍辣/風味湯麵 140g 45元 任2包88元
營多拌炒麵 原味/辣味/辣味牛肉風味 營多拌拌湯麵/青檸牛肉風味 12元 任3包32元
味王麻油雞湯麵90gx5入 64元
味丹味味麵精燉肉燥湯麵78gx5入 65元
維力炸醬麵原味90gx5入 76元
維力素飄香麻辣燙風味麵(五合一)90gx5入 65元
2024全聯泡麵熱銷排行前5名
統一肉燥風味-包麵
統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味
農心辛拉麵
營多拌炒麵
MAMA蝦味麵