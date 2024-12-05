為了搶攻歲末跨年商機，台北萬豪酒店特別規劃一系列令人期待的歲末跨年限定美食及跨年活動，涵蓋頂級餐飲、異國風味佳餚以及視覺震撼的高空派對體驗。從專屬的聖誕套餐到歡慶跨年的無限暢飲派對，這些設計精緻的活動不僅滿足不同族群的需求，更以獨特魅力吸引消費者的目光，搶攻2024歲末跨年最亮眼的選擇。



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▲2024高空跨年派對！台北萬豪「跨年極奢料理 高空跨年派對」搶先預訂 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理



其中，超人氣的二樓Mark’s Teppanyaki鐵板燒餐廳，為聖誕與跨年精心準備了限定套餐。活動日期涵蓋12月24日、25日以及31日晚間，菜單包含來自日本的頂級海膽與松露、綜合海鮮和當季鮮魚，組成豐富的海陸料理，讓人一次感受多重美味。



主菜則提供三款精選，有日本A5和牛、美國頂級肋眼牛排以及伊比利豬排，依口味選擇。套餐同時搭配主廚湯品、熱前菜、招牌炒飯、時令水果與手工甜品，共計十道佳餚，每套價格為4,000元+10%起，專為講究品味的美食愛好者量身打造，保證每一口都是頂級享受。



▲超人氣的二樓Mark’s Teppanyaki鐵板燒餐廳，為聖誕與跨年精心準備了限定套餐 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理

而首度參與跨年特別活動的一樓Lobby Lounge，也推出了創新形式的「跨年夜 饗樂時光」。於12月31日晚間9時30分至12時30分，可享受異國風味的自助晚晚餐，從德式烤豬腳、韓式炸雞到美式BBQ烤牛排，搭配義式香料海鮮盤及冷肉起司盤等小點，滿足不同口味需求。同時，現場更提供精選紅酒及氣泡酒無限暢飲，讓每位參與者在倒數時刻舉杯歡慶新年的到來。此活動每位費用為1,880元+10%，不僅適合家人朋友聚會，也是締造美好跨年回憶的理想選擇。▲首度參與跨年特別活動的一樓Lobby Lounge推出了創新形式的「跨年夜 饗樂時光」 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理位於20樓的INGE'S Bar & Grill則以其無與倫比的高空景觀與創新美食，一次滿足視覺與味蕾的雙重享受。聖誕節當晚推出雙人限定套餐，定價為8,600元+10%起，包括八道式精緻料理，如暖心湯品、義式燉飯及繽紛甜點等，主菜則為巴洛洛酒桶木煙燻28天乾式熟成帶骨肋眼牛排，以美國佛蘭納里頂級肉品打造，呈現出外酥內嫩的極致風味，讓饕客一試難忘。而跨年夜雙人套餐則於12月31日晚間登場，價格為8,800元+10%起，包含精選開胃菜、波士頓龍蝦細麵、主廚推薦主菜及精緻甜品，整體設計呈現奢華典雅。▲位於20樓的INGE'S Bar & Grill則以其無與倫比的高空景觀與創新美食 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理而令人引頸期盼的「高空跨年派對」於當晚10時正式揭幕，每位2,000元+10%的門票價格，包含法國酩悅香檳乙杯與精緻點心乙份。賓客可於270度全景露臺上欣賞台北101煙火、摩天輪夜景及松山機場的遼闊視野，並感受現場DJ帶來的電音魅力。派對站票價格親民，但若需座位服務，雙人座位區最低消費10,000元+10%起，提供更多選擇以滿足不同需求。▲台北萬豪高空跨年派對每位2,000元+10%的門票價格 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北萬豪酒店Mark's Teppanyaki 聖誕與跨年限定套餐

日期：12月24日、12月25日、12月31日晚間

特色：十道式豪華套餐，主菜提供日本A5和牛、美國頂級肋眼牛排、伊比利豬排三選一，搭配主廚湯品、熱前菜、招牌炒飯等。

價格：每套4,000元+10%起

聯絡方式：Mark's Teppanyaki (02) 2175-7952



台北萬豪酒店Lobby Lounge「跨年夜 饗樂時光」晚晚餐

日期與時間：12月31日晚上9時30分至12時30分

特色：自助形式提供德式烤豬腳、韓式炸雞、美式BBQ烤牛排等熱食，搭配義式香料海鮮盤與冷肉起司盤，並提供精選紅酒與氣泡酒無限暢飲。

價格：每位1,880元+10%

聯絡方式：Lobby Lounge (02) 2175-7955



台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill 聖誕雙人套餐

日期：12月24日晚間限定

特色：八道式雙人套餐，包括暖心湯品、義式燉飯、繽紛甜點，主菜為28天乾式熟成帶骨肋眼牛排，帶來極致牛排體驗。

價格：每套8,600元+10%起

聯絡方式：INGE'S Bar & Grill (02) 2175-7997



台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill 跨年雙人套餐

日期與時間：12月31日晚間

特色：八道式精緻料理，包括波士頓龍蝦細麵、美國Prime帶骨紐約客等，甜品選擇多樣，適合迎接新年。

價格：每套8,800元+10%起



台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill 高空跨年派對

日期與時間：12月31日晚間10時至跨年結束

特色：提供法國酩悅香檳一杯及精緻點心，270度高空視野可欣賞台北101跨年煙火、摩天輪夜景及松山機場景色。現場由熱力DJ帶來音樂派對。

價格：

入場門票：每位2,000元+10%（站票）

座位區最低消費：雙人10,000元+10%起

限制：未滿18歲不得入場

線上購票：購票連結

