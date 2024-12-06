新北跨年煙火每年都要看！作為全台最早的跨年煙火秀「2024新北跨河煙火」今年規模再擴大，超過3萬發煙火、範圍長達1公里，施放時間持續13分14秒象徵著一生一世的浪漫寓意，點亮淡水河畔上空，希望在新的一年可以幸福快了的過日子。窩客島加碼推薦11個最佳觀賞點，年末就揪另一半、朋友一起到淡水河畔看跨年煙火、耍浪漫。
▲▼2024新北跨河煙火13分14秒點亮淡水河 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
作為全台唯一跨河跨年煙火，這次以「安定繁榮」為主題，由「暮日金色」、「碧海星波」、「翠綠山林」及「星空夜祈」四大幕煙火秀震撼登場，將新北市的自然景觀與文化特色完美融入其中。金橙色煙火呈現夕陽美景，稀有藍色煙火訴說海港故事，翠綠千輪煙火象徵山林活力，最後天燈煙火點綴星空，寄託新年的希望。除了傳統煙火表演，還有雙尺玉空中齊發、水中爆破及五色牡丹等創新煙火，堪稱攝影迷的年度盛事一定要跟上。
▲▼2024新北跨河煙火 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
為了增添跨年氛圍，文化局於當天在淡水漁人碼頭及八里左岸舉行多場活動，從下午3點開始持續至晚上9點30分。SUPER JUNIOR-L.S.S三位成員將以壓軸演出為音樂晚會畫下完美句點。觀賞煙火的11個推薦地點包括淡水金色水岸河濱公園、漁人碼頭及八里左岸的多處觀景點，另有處長私藏的八里左岸米倉無限公園，提供人少景美的絕佳視野，不想要人擠人的話不妨到此處看煙火。
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▲▼2024新北跨河煙火11個最佳觀賞點推薦 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
新北跨年煙火「閃耀新北1314跨河煙火」
活動時間：12月31日 20:25施放煙火 持續13分14秒
表演亮點：SUPER JUNIOR-L.S.S壓軸卡司 9點30分結束
交通管制：當天下午4點開始 建議使用大眾運輸
推薦觀賞地點：淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場等共11個地點
淡水金色水岸 交通資訊
捷運：搭乘捷運淡水線至淡水捷運站下車(1號出口)，往西行至環河道路，即可到達淡水老街。
公車：大臺北公車紅26路、836路，及三重客運(淡海-板橋線)等皆可到達淡水。
八里左岸漫步廣場 交通資訊
大眾運輸：搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於水興公站下車即抵達。