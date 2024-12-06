新北跨年煙火每年都要看！作為全台最早的跨年煙火秀「2024新北跨河煙火」今年規模再擴大，超過3萬發煙火、範圍長達1公里，施放時間持續13分14秒象徵著一生一世的浪漫寓意，點亮淡水河畔上空，希望在新的一年可以幸福快了的過日子。窩客島加碼推薦11個最佳觀賞點，年末就揪另一半、朋友一起到淡水河畔看跨年煙火、耍浪漫。



▲▼2024新北跨河煙火13分14秒點亮淡水河 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理

