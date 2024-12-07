隨著耶誕與跨年假期的來臨，台北晶華酒店自即日起至12月31日傾力打造「晶華耶誕月」，以一系列精心設計的活動迎接節慶高潮。酒店一樓挑高三層樓的中庭成為節目核心，矗立其中的海瑞溫斯頓精品耶誕樹高達近15公尺，宛如紐約洛克斐勒中心的縮影。這顆樹以2,000顆藍色飾球、綠白相間的榭寄生葉及頂端水滴型切工鑽石燈飾點綴，璀璨奪目，吸引眾人目光。



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▲台北晶華酒店矗立其中的海瑞溫斯頓精品耶誕樹高達近15公尺，宛如紐約洛克斐勒中心的縮影 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理



每日中午至晚間的整點時間，這棵耶誕樹將隨著燈光秀展開一場華麗的視覺盛宴。燈光設計以紐約百老匯音樂為主題，伴隨著節奏與旋律，燈光變化與耶誕樹交相輝映，讓現場觀眾沉浸在節慶的溫馨與夢幻中。不僅如此，耶誕老公公也將在每天的指定時段現身中庭，與賓客歡樂互動，提供合影服務。平日晚間6點及周末中午12點，這位經典的聖誕角色將帶來滿滿的歡笑與驚喜，成為每個家庭珍藏佳節回憶的重要一刻。



在節慶美食方面，晶華酒店旗下的ROBIN'S牛排屋率先推出全台獨家、日本F1帶骨牛排，成為今年耶誕跨年大餐的亮點。這種牛排由和牛與美牛混血而成，兼具和牛的細緻油花與美牛的香甜肉感，烹調上採用直火炭烤技法，進一步以特殊爐具進行煙燻處理，讓牛排散發濃郁的油脂香氣與視覺效果。主廚在出菜前將牛排分切，並特別處理骨邊的筋肉，調入香料碳烤後提供多重風味選擇。這項雙人套餐價格由10,800元起，包括湯品、耶誕沙拉吧及特製甜點，是美食愛好者不可錯過的節慶盛宴。



▲台北晶華酒店ROBIN'S牛排屋率先推出全台獨家、日本F1帶骨牛排 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

甜點的設計更是精緻創意十足。由法籍甜點主廚羅倫打造的「聖誕晶球焦糖巧克力慕斯蛋糕」，融合濃郁的巧克力慕斯、焦糖與柔軟的海綿蛋糕，讓每一口都滿溢層次與驚喜。「雪白森林柑橘三重奏」則以白巧克力杏仁蛋糕為基底，裝飾優雅的聖誕樹及榭寄生，完美詮釋冬日雪景的浪漫情懷。此外，還有「聖誕花圈」及「奇幻薑餅人」等造型甜點，以俏皮可愛的外觀俘獲人心。前者搭配榛果餅乾與百香果慕斯，果香濃郁；後者則使用薑餅沙布列與薑汁巴伐利亞奶油，外型裝飾著糖煮蘋果與柚子，視覺與味覺同樣吸睛。晶華酒店更推出「繽紛聖誕花圈禮盒」，這款節慶禮盒以薑餅造型呈現聖誕花圈的意象，結合色彩繽紛的翻糖設計，既具節日氛圍又實用貼心，是送禮與分享的最佳選擇。從視覺藝術到美食佳餚，台北晶華酒店以其無與倫比的節慶創意，將奢華與歡樂融合，為賓客打造了一個充滿回憶的聖誕跨年體驗，讓人感受到濃濃的節日溫馨。▲台北晶華酒店聖誕節限定聖誕晶球焦糖巧克力慕斯蛋糕 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北晶華酒店耶誕樹亮相與燈光秀

高15公尺的海瑞溫斯頓精品耶誕樹。

樹頂裝飾水滴型切工鑽石燈飾，樹身綴滿2,000顆藍色與榭寄生葉飾球。

每日中午至晚間整點上演「百老匯音樂主題燈光秀」。



台北晶華酒店耶誕老公公現身互動

平日晚間6點與周末假日中午12點現身。

中庭與賓客合影，打造溫馨佳節回憶。



台北晶華酒店ROBIN'S牛排屋 聖誕限定

主推全台獨家的日本F1帶骨牛排（肋眼、丁骨、紅屋），以直火炭烤與煙燻技法烹調，提供多層次風味。

雙人套餐價格由10,800元起，包含湯品、沙拉吧與特製甜點。



▲台北晶華酒店ROBIN'S牛排屋 聖誕限定 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台北晶華酒店節慶甜點系列

聖誕晶球焦糖巧克力慕斯蛋糕：濃郁巧克力慕斯搭配焦糖與海綿蛋糕。

雪白森林柑橘三重奏：白巧克力杏仁蛋糕搭配聖誕樹與榭寄生裝飾。

聖誕花圈：榛果奶油與百香果慕斯打造的果香甜點。

奇幻薑餅人：薑餅沙布列結合薑汁奶油與糖煮蘋果柚子，造型可愛。





台北晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

詳情或預訂請洽 02-2523-8000 轉Regent Gift Shop、azie、ROBIN’S牛排屋