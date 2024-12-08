7-11秋冬新品推薦！天天衝小七「巡店」的粉絲，不管是買午餐、買點心，或是只想買杯飲料，都想看看小七又有什麼新品可以嚐鮮、挑戰。針對秋冬7-ELEVEN特別推出全新火鍋系列、以及名店聯手的精品級歐式麵包，無論是火鍋控、麵包控，這次都先衝小七吃新品。



▲▼7-ELEVEN新品推薦 個人火鍋加歐風麵包新品 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-11秋冬新品推薦

「饗喫鍋」新品推薦

紅豆食府老上海醃篤鮮：189元

太和殿麻辣鴨血豆腐鍋：189元

這一鍋秘藏麻辣鍋：129元

桂冠涓豆腐韓式部隊鍋：259元

石二鍋-經典爆香石頭鍋：249元



「星級饗宴」精品級麵包

黑糖核桃乳酪軟歐：49元

黑糖紅茶布里歐：49元

焦糖海鹽圓可頌：55元

栗子可頌：49