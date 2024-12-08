7-11秋冬新品推薦！天天衝小七「巡店」的粉絲，不管是買午餐、買點心，或是只想買杯飲料，都想看看小七又有什麼新品可以嚐鮮、挑戰。針對秋冬7-ELEVEN特別推出全新火鍋系列、以及名店聯手的精品級歐式麵包，無論是火鍋控、麵包控，這次都先衝小七吃新品。
▲▼7-ELEVEN新品推薦 個人火鍋加歐風麵包新品 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
鎖定台灣火鍋控，7-ELEVEN推出全新「饗喫鍋火鍋專區」主打小份量、可即食的輕火鍋選擇，一個人也能吃的「太和殿麻辣鴨血豆腐鍋」、「紅豆食府老上海醃篤鮮」不用揪團也能開鍋，此外還有名店湯底「這一鍋、石二鍋、涓豆腐韓式部隊鍋」，搭配有機蔬菜、嚴選肉品與綜合火鍋料，還能直接外送到家，隨時隨地都能開鍋。
▲▼7-ELEVEN新品 饗喫鍋火鍋專區 個人火鍋與名店火鍋湯底 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
不只火鍋，7-ELEVEN攜手台南晶英酒店推出全新精品麵包系列，主打黑糖紅茶布里歐、黑糖核桃乳酪軟歐等高顏值歐式麵包，以及栗子可頌、香桔卡士達丹麥等多款層層酥脆可頌。搭配粉嫩包裝質感滿滿，即日起於桃竹地區100間門市限量販售，麵包控一定要先朝聖。
▲▼7-ELEVEN新品 台南晶英酒店精品麵包推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
在飲品與霜淇淋的部分，7-11這次再度跨界和寶可夢聯名，推出聯名款耿鬼思樂冰、伊布雪淋霜，搭配專屬造型包裝萌翻粉絲。此外還有多款以寶可夢為主題的美食，無論三明治、便當、飯糰，讓寶可夢粉絲衝小七通通都能一次收服。
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▲▼7-11寶可夢聯名耿鬼思樂冰、伊布霜淇淋和限定寶可夢周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
7-11秋冬新品推薦
「饗喫鍋」新品推薦
紅豆食府老上海醃篤鮮：189元
太和殿麻辣鴨血豆腐鍋：189元
這一鍋秘藏麻辣鍋：129元
桂冠涓豆腐韓式部隊鍋：259元
石二鍋-經典爆香石頭鍋：249元
「星級饗宴」精品級麵包
黑糖核桃乳酪軟歐：49元
黑糖紅茶布里歐：49元
焦糖海鹽圓可頌：55元
栗子可頌：49