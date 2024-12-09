誰說內湖只有辦公室很無聊，全新內湖秘境「金瑞治水園區」免費入園！重新整修對外重新亮相的「金瑞治水園區」，為內湖重要的滯洪池，園區內不僅有潺潺流水帶來愜意感，更打造台北第一座「蜻蜓主題園區」，在這次整修規劃全新生態小木屋，讓台北都市人隨時都能到此感受自然的寧靜之美，適合週末輕旅行，更是認識城市生態的最佳選擇。



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內湖景點 金瑞治水園區

地址： 114台北市內湖區內湖路三段348巷4號



內湖金瑞治水園區 交通資訊

1、捷運內湖2號出口搭乘公車222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。

2、周邊設有YouBike 2.0 租還車點 (內湖路三段326巷口) ，步行至園區皆僅需5分鐘之步行時間 。