誰說內湖只有辦公室很無聊，全新內湖秘境「金瑞治水園區」免費入園！重新整修對外重新亮相的「金瑞治水園區」，為內湖重要的滯洪池，園區內不僅有潺潺流水帶來愜意感，更打造台北第一座「蜻蜓主題園區」，在這次整修規劃全新生態小木屋，讓台北都市人隨時都能到此感受自然的寧靜之美，適合週末輕旅行，更是認識城市生態的最佳選擇。
▲▼內湖景點秘境推薦「金瑞治水園區」 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
園區的核心設施「金瑞田嬰小屋」以台語蜻蜓「田嬰」為命名，特別選用100%本地疏伐木材與紅銅屋瓦打造，呈現自然與環境融為一體的設計理念。手工玻璃剪黏出的蜻蜓羽翼細緻動人，仿若生物停駐在屋頂。除此之外，園區還設有蜻蜓涼亭與觀景座位，提供絕佳的親水體驗。從入口廣場到堤頂空間，設計師以再利用既有材料為主，像是原階梯石材和手打原石牌匾等，體現對環境的友善與匠心獨具的工藝美學。
▲▼內湖景點秘境推薦「金瑞治水園區」金瑞田嬰小屋以台語蜻蜓命名 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
金瑞治水園區不僅是生態教育的重要場域，更是一處觀察台北自然生態的窗口。園區內已記錄到超過全台三分之一的蜻蜓種類，池畔時常可見蜻蜓飛舞，更能偶遇天空中翱翔的大冠鷲。此次改造讓水岸空間更貼近自然，打破傳統水泥護欄的束縛，打造能倚靠放鬆的水岸階梯。無論是靜靜聆聽流水聲，或感受滯洪池散發的清新氣息，這裡都充滿令人放鬆的氛圍。未來園區還將舉辦生態導覽與工作假期，為民眾提供更多親近自然的方式。
▲▼內湖景點「金瑞治水園區」為台北首座蜻蜓主題園區 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
金瑞治水園區其位置交通便利，可搭乘捷運內湖線在內湖站下車，轉搭多路公車至「金龍寺站」再步行約5分鐘即抵達，附近也設有YouBike租借站點。園區鄰近的碧山巖與金面山步道則提供了登山健行的好去處，喜歡戶外活動的朋友不妨一同規劃行程，探索內湖的自然之美。
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▲▼內湖景點「金瑞治水園區」公車後步行5分鐘即可抵達 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
內湖景點 金瑞治水園區
地址： 114台北市內湖區內湖路三段348巷4號
內湖金瑞治水園區 交通資訊
1、捷運內湖2號出口搭乘公車222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。
2、周邊設有YouBike 2.0 租還車點 (內湖路三段326巷口) ，步行至園區皆僅需5分鐘之步行時間 。