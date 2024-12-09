隨著2025年春節即將到來，台北新板希爾頓酒店的青雅中餐廳以精緻創意粵菜為基底，結合台灣本地料理手法，推出「金蛇慶豐年」年菜外帶系列，搶攻春節圍爐市場。即日起至2025年1月25日，消費者可以預訂多款年節饗宴，包括為中小家庭量身打造的六人年菜外帶饗宴、單品年菜，以及冷凍美饌與年節禮盒等多元選擇，為春節團聚時光增添一抹奢華與喜悅。



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▲新板希爾頓2025「金蛇慶豐年」年菜外帶 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理



青雅中餐廳的六人年菜外帶饗宴是系列中的亮點，售價每套13,280元，內含七道精緻菜色與甜點。若於2025年1月10日前完成預訂並付款，則可享七折早鳥優惠，每套折扣後僅需9,288元，並額外贈送希爾頓品牌保冷袋，既實用又增添年節氣氛。2025年菜以「五福臨門大拼盤」作為開場，內含花雕醉雞、紅酒蜜番茄、煙燻鴨腿、和風鮑魚及蜜汁核桃，象徵團圓、喜氣與豐收之意。隨後，饗宴進一步推出四道經典大菜，包括每位提供半隻的X.O醬粿條龍蝦、以花膠為主材的御頂佛跳牆、以傳統手法蒸製的鵝油古法龍虎斑，以及椒鹽避風塘豬腱骨，為味蕾帶來層次豐富的饗宴體驗。饗宴尾聲則搭配荷葉糯米雞作為主食，並以繽紛馬卡龍點綴甜點收尾，營造滿足而溫馨的用餐氛圍。除了六人饗宴，青雅中餐廳還推出八款單品菜餚，方便消費者靈活搭配。其中，「花膠鮑魚御頂佛跳牆」以花膠、干貝、鮑魚、排骨酥及芋頭等多種珍貴食材入饌，搭配以老母雞熬製的濃郁高湯細火慢燉，呈現湯頭醇厚、滋補養生的特點。▲新板希爾頓2025「金蛇慶豐年」年菜外帶 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理另一款重點推薦的菜色為「鵝油古法龍虎斑」，主廚以耗時8小時提煉的純鵝油精華，搭配台灣產的龍虎斑，細膩蒸製而成。鵝油的濃香與魚肉的鮮嫩完美結合，每一口都能品嘗出膠原蛋白的滑順口感。此外，消費者還可以選購冷凍美饌，例如經典東坡肉、砂鍋魚頭與X.O醬蘿蔔糕禮盒，滿足不同場合需求，無論是送禮還是加菜，皆為理想選擇。▲新板希爾頓2025「金蛇慶豐年」年菜外帶 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理青雅中餐廳以創意粵菜傳遞年節祝福，並注重每道菜的烹調細節，致力於打造一場充滿情感的圍爐盛宴。該系列提供多重優惠，凡於早鳥期間完成付款，六人饗宴與單品皆可享優惠價，其中單品最低僅需317元起，更顯高性價比。此外，選購六人饗宴的消費者，還可用550元的優惠價加購冷凍美饌，讓年節大餐更加豐富多樣。▲新板希爾頓2025「金蛇慶豐年」年菜外帶 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理

新板希爾頓「金蛇慶豐年」年菜外帶

活動時間：即日起至2025年1月25日。

早鳥優惠：六人饗宴售價13,280元，2025年1月10日前完成預訂付款可享早鳥七折優惠，每套9,288元，並加贈希爾頓品牌保冷袋。

優惠加購：凡預訂六人年菜饗宴，可加購原價680元的冷凍美饌，優惠價550元。

聯絡專線：02-2958-3975進行預訂。

官網訂購：https://reurl.cc/34Grl8



新板希爾頓2025限定年菜

六人年菜外帶饗宴內容（七道菜與甜點）

五福臨門大拼盤：花雕醉雞、紅酒蜜番茄、煙燻鴨腿、和風鮑魚、蜜汁核桃

花膠御頂佛跳牆：以花膠、干貝、鮑魚、排骨酥及芋頭等高級食材，搭配老母雞高湯慢燉，滋補濃郁。

X.O醬粿條龍蝦：每位提供半隻龍蝦，搭配X.O醬炒粿條，鮮美濃郁。

鵝油古法龍虎斑：使用純鵝油蒸製台灣龍虎斑，魚肉滑嫩，香氣四溢。

椒鹽避風塘豬腱骨：以香料與鹽焗出層次豐富的酥脆口感。

荷葉糯米雞：傳統荷葉包裹糯米雞，散發淡淡荷葉清香。

繽紛馬卡龍：色彩繽紛的甜點，為饗宴畫下甜美句點。



新板希爾頓2025外帶年菜

花膠鮑魚御頂佛跳牆：集滋補花膠、干貝、鮑魚於一盅，湯頭香濃、食材豐富。

鵝油古法龍虎斑：使用經8小時提煉的鵝油，細火慢蒸，魚肉鮮嫩。

X.O醬蘿蔔糕禮盒：口感綿密的蘿蔔糕搭配特製X.O醬，為春節送禮佳選。

經典東坡肉：傳統風味濃郁的東坡肉，冷凍包裝方便加熱享用。

砂鍋魚頭：湯頭濃郁，魚頭鮮美，適合全家共享的家常風味佳肴。