麥當勞漢堡升級，為了打造年末奢華大餐，麥當勞在12/11起推出全新「明太子鮭魚系列」主打北海道鮭魚、明太子醬，搭配四盎司安格斯牛肉超享受。甜點控則有全新「藍莓卡士達雙餡派」，打造酸甜新吃法。麥當勞本次也在歡樂送推出買一送一優惠，在家就能開吃。同步推出新周邊「抖陣一起陶瓷碗盤組」，以經典角色與實用設計，粉絲一定要收藏。



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▲▼麥當勞新品明太子鮭魚系列 藍莓卡士達雙餡派 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



麥當勞極選 明太子鮭魚系列 販售資訊

12月11日起，麥當勞極選「明太子鮭魚系列」限期上市，結合日本直送明太子醬、北海道鮭魚，打造奢華吃法。其中包含基本款明太子鮭魚堡、升級款明太子雙鮭堡，還有最頂規的「明太子安格斯鮭魚堡」搭配四盎司安格斯牛肉，帶來外酥內嫩與濃郁肉香的極致享受，單點134元起。▲▼麥當勞新品明太子鮭魚系列 明太子安格斯鮭魚堡 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理麥當勞甜點這次也推出全新限定口味「藍莓卡士達雙餡派」，同步在12/11開賣，以外層酥脆的可可派皮包裹著歐洲藍莓醬與濃郁卡士達醬，雙餡酸甜口感一定要吃過。除此之外，麥當勞APP即日起推出「歡樂送專屬優惠券」買一送一，前憑券可在12/10前享「四塊原味麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、蘋果派」買一送一，宅在家也大吃一波。▲▼麥當勞新品藍莓卡士達雙餡派 歡樂送買一送一 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理這次麥當勞更推出可愛周邊「抖陣一起陶瓷碗盤組」以麥當勞叔叔與好友們的經典形象結合抖抖風設計，主打820ml大容量碗盤，實用度高、還可以微波或洗碗機清洗，餐盤還具雙重用途。12/12起購買任一套餐加價379元即可入手，單買價399元，限量開賣，粉絲一定要先衝。▲▼麥當勞新品抖陣一起陶瓷碗盤組周邊小物 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

販售期間：2024/12/11-2025/1/14 限期供應（或售完為止）

售價：

「明太子安格斯鮭魚堡」：單點134元，經典套餐199元。

「明太子雙鮭堡」：單點 134元，經典套餐199元。

「明太子鮭魚堡」：單點114元，經典套餐179元。



麥當勞 藍莓卡士達雙餡派 販售資訊

販售期間：2024/12/11起（數量有限，售完為止）

售價：

「藍莓卡士達雙餡派」：單點50元。





麥當勞歡樂送優惠

活動期間：2024/12/11-2025/1/14

1、歡樂送年終抽獎活動：

凡使用歡樂送訂購「全新超值組合雙人餐或分享餐」任一品項 （不含退款之顧客），即有機會抽中Apple Watch Ultra 2 （共12支，恕不挑款）。



2、麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」：

四塊原味麥克鷄塊、勁辣香鷄翅及蘋果派「買一送一」



麥當勞叔叔與好朋友們「抖陣一起陶瓷碗盤組」

活動期間：2024/12/12 11:00開賣，售完為止

活動方式：於麥當勞指定餐廳櫃檯或得來速，購買任一套餐加價379元，即可獲得「抖陣一起陶瓷碗盤組」乙組(單買價399元)；每份套餐限加購1組，每人每次最多購買2組，全台限量4萬組。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。