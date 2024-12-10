大稻埕就有花海免費拍！涼意漸起，不只有夢幻浪漫的聖誕燈飾必拍，台北各地河濱公園也陸續綻放美麗花海，將台北城點綴成最美花都。這次，特別推薦大稻埕旁的延平河濱公園的花海，今年以全新「英式庭園」為主題，邀請大家白天欣賞近萬盆的花海，晚上則是有特色燈飾點亮岸邊，建議傍晚時刻前往一次享受不種不同氛圍。



▲▼台北花海推薦：大稻埕延平河濱花海 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕延平河濱花海

賞花期間：即日起至今年聖誕節

地址：台北市大同區堤外道路（Google搜尋「延平河濱公園」）



大稻埕延平河濱花海 交通資訊

GOOGLE地圖搜尋「延平河濱公園」(PLUS CODE： 3G24+V7 永樂里 台北市大同區)



1.公車：

(1) 搭乘615、622、藍29公車，至「聯合醫院中興院區（西寧）」站下車，沿鄭州路往河堤方向走到底（約 270 公尺），由延平疏散門（淡 3 號水門）進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。

(2) 搭乘紅33、綠 17 公車，至「延平宮」站下車，往臨河側走即可抵達延平河濱公園花海區。

(3) 搭乘9、206、274、641、669、704、785、民生幹線公車，至「民生西路口（大稻埕碼頭）」站下車，沿民生西路往河堤方向走到底（約 370 公尺），由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行（忠孝橋方向）即可抵達延平河濱公園花海區。



2.捷運：

(1) 松山新店線「北門站」3 號出口出站，沿鄭州路往河堤方向走到底（約 400 公尺），由延平疏散門（淡 3 號水門）進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。

(2) 淡水信義線「雙連站」1 號出口出站，沿民生西路往河堤方向走到底（約 1.2 公里），由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行（忠孝橋方向）即可抵達延平河濱公園花海區。



3.自行車

(1) 自行車租借站：大稻埕站

(2) Youbike 2.0：聯合醫院中興院區站、陳天來故居站、大稻埕公園站



4.自行開車

(1) Google導航設定「延平河濱公園」。

(2) 可至「大稻埕碼頭5號水門堤外停車場」停車