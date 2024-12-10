大稻埕就有花海免費拍！涼意漸起，不只有夢幻浪漫的聖誕燈飾必拍，台北各地河濱公園也陸續綻放美麗花海，將台北城點綴成最美花都。這次，特別推薦大稻埕旁的延平河濱公園的花海，今年以全新「英式庭園」為主題，邀請大家白天欣賞近萬盆的花海，晚上則是有特色燈飾點亮岸邊，建議傍晚時刻前往一次享受不種不同氛圍。
▲▼台北花海推薦：大稻埕延平河濱花海 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
花海的主角是近萬盆醉蝶花，搭配粉紫色系的天使花與金魚草，柔和色調的植栽高低錯落，營造出視覺層次感。除此之外，花叢間還以超霸及墨西哥鼠尾草作點綴，讓美景更添變化。今年的設計更將花海延展到河岸，種滿絢麗的大波斯菊，夜晚則由蒲公英燈飾、蘆葦燈和草網燈將花園點亮。無論是白天的自然景色還是夜晚的燈光美學，都為淡水河畔帶來不一樣的溫暖氛圍。
▲▼大稻埕延平河濱白天賞花海，晚上點燈浪漫加倍 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
夕陽時分是造訪延平河濱公園的最佳時間，金色餘暉灑在淡水河面，與花海美景相映成趣。從大稻埕碼頭進入，可以先逛貨櫃市集品嚐美食，接著租腳踏車或散步沿著河岸往五號水門方向前進，一路上盡享多層次的花卉色彩與自然氛圍。不論是拍照、野餐或是享受慢活時光，這片英式花海都能為你的假期增添不少樂趣。
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▲▼大稻埕花海最佳觀賞時間為黃昏時刻 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理
大稻埕延平河濱花海
賞花期間：即日起至今年聖誕節
地址：台北市大同區堤外道路（Google搜尋「延平河濱公園」）
大稻埕延平河濱花海 交通資訊
GOOGLE地圖搜尋「延平河濱公園」(PLUS CODE： 3G24+V7 永樂里 台北市大同區)
1.公車：
(1) 搭乘615、622、藍29公車，至「聯合醫院中興院區（西寧）」站下車，沿鄭州路往河堤方向走到底（約 270 公尺），由延平疏散門（淡 3 號水門）進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。
(2) 搭乘紅33、綠 17 公車，至「延平宮」站下車，往臨河側走即可抵達延平河濱公園花海區。
(3) 搭乘9、206、274、641、669、704、785、民生幹線公車，至「民生西路口（大稻埕碼頭）」站下車，沿民生西路往河堤方向走到底（約 370 公尺），由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行（忠孝橋方向）即可抵達延平河濱公園花海區。
2.捷運：
(1) 松山新店線「北門站」3 號出口出站，沿鄭州路往河堤方向走到底（約 400 公尺），由延平疏散門（淡 3 號水門）進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。
(2) 淡水信義線「雙連站」1 號出口出站，沿民生西路往河堤方向走到底（約 1.2 公里），由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行（忠孝橋方向）即可抵達延平河濱公園花海區。
3.自行車
(1) 自行車租借站：大稻埕站
(2) Youbike 2.0：聯合醫院中興院區站、陳天來故居站、大稻埕公園站
4.自行開車
(1) Google導航設定「延平河濱公園」。
(2) 可至「大稻埕碼頭5號水門堤外停車場」停車