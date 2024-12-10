為了讓吃到飽、美食家可以有更多優惠可以選擇，台北六福萬怡酒店特別在九周年的時候，推出敘日餐廳與粵亮廣式料理的限時餐飲優惠，活動期間自12/9至12/31，參與官方粉絲團活動即可獲得專屬優惠。其中，敘日餐廳推出平日午、晚餐999元吃到飽。粵亮廣式料理則是推出「粵鴨享亮」七品套餐，售價3,999元。
▲六福敘日吃到飽推出九周年優惠限定平日午晚餐999元吃到飽 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理
其中，敘日餐廳全新推出的「敘饗韓風食堂」主題吃到飽自助餐，消費者只要在活動期間於敘日官方粉絲團參與活動並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，用餐時出示，即可享受平日午、晚餐每位999元，假日午、晚餐每位1,299元的專屬優惠。
吃到飽餐檯匯集多道韓式經典美味，包括現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞及釜山海鮮煎餅等。此外，還提供多款高檔料理，如生食級干貝、帶殼牡蠣及爐烤牛排無限暢吃。三人同行即贈燒酒，六人同行更能加贈燒酒與馬格利米酒各一瓶。假日更有限量松葉蟹與生蠔料理供賓客無限暢享。需注意，此優惠限每組訂位最多十人，且須提前訂位。
▲敘日餐廳全新推出的「敘饗韓風食堂」主題999元吃到飽自助餐 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理
而粵亮廣式料理亦推出週一至週四的限定活動「粵鴨享亮」七品套餐，價格為3,999元，適合四至六人共享。此套餐匯聚經典烤鴨多種吃法，如「靓皮片皮烤鴨附三色餅皮」與「茶油炆煸雙脯」，還搭配精緻的海皇八珍豆腐煲、濃湯津白鴨架湯及蝦乾鴨油炒時蔬等多道佳餚。活動期間內，凡於官方粉絲團參與留言活動並用餐時出示，即可獲贈限量版「楊枝甘露蛋塔」，每人每餐限領一次。
▲週一至週四的限定活動「粵鴨享亮」七品套餐，價格為3,999元 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理
粵亮的「靓皮烤鴨」向來享譽盛名，選用3公斤櫻桃鴨，經傳統古法醃製、風乾及烘烤，再以百萬級旋風烤箱恆溫處理，使每吋鴨皮均勻受熱，口感酥脆多汁。搭配招牌甜麵醬及三色餅皮，酸甜適中，層次豐富，為饕客熱愛的經典美味。本次七品套餐更創新搭配客家風味楓糖金蒜醬及14種香料調製的麻辣醬，融合酸菜、蜂蜜洛神汁醃漬蘿蔔、泰式青木瓜絲及花生跳跳糖等多種配料，帶來鹹、麻、香、酸、甜五感合一的絕妙體驗。
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▲粵亮的「靓皮烤鴨」選用3公斤櫻桃鴨 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理
台北六福萬怡酒店敘日餐廳「敘饗韓風食堂」優惠
活動期間： 12月9日至12月31日。
參與方式： 於官方粉絲團擷取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，用餐時出示留言截圖。
優惠內容：
平日午、晚餐每位999元。
假日午、晚餐每位1,299元。
加碼優惠：
三人同行贈燒酒一瓶，六人同行再加贈馬格利米酒一瓶。
假日限定松葉蟹、生蠔料理無限供應。
注意事項：
優惠限每組最多10人，須提前訂位。
兒童餐費已為優惠價格，不適用此活動。
粵亮廣式料理「粵鴨享亮」七品套餐
活動期間： 12月9日至12月31日，每周一至周四中午限定。
參與方式： 於官方粉絲團擷取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，用餐時出示留言截圖。
套餐內容：
包括七道菜品：靓皮片皮烤鴨附三色餅皮、茶油炆煸雙脯、海皇八珍豆腐煲、濃湯津白鴨架湯、XO醬臘味叉燒炒飯、蝦乾鴨油炒時蔬、黑芝麻雪山流沙包。
價格為3,999元，適合四至六人共享。
贈送限量版「楊枝甘露蛋塔」，每人每餐限領一次。
注意事項：
套餐須提前三天預訂，並酌收一成服務費。
台北六福萬怡酒店
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號
7樓 敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526
8樓 粵亮廣式餐廳 訂位專線：02-6615-6528
台北六福萬怡酒店官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/