為了讓吃到飽、美食家可以有更多優惠可以選擇，台北六福萬怡酒店特別在九周年的時候，推出敘日餐廳與粵亮廣式料理的限時餐飲優惠，活動期間自12/9至12/31，參與官方粉絲團活動即可獲得專屬優惠。其中，敘日餐廳推出平日午、晚餐999元吃到飽。粵亮廣式料理則是推出「粵鴨享亮」七品套餐，售價3,999元。



▲六福敘日吃到飽推出九周年優惠限定平日午晚餐999元吃到飽 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



其中，敘日餐廳全新推出的「敘饗韓風食堂」主題吃到飽自助餐，消費者只要在活動期間於敘日官方粉絲團參與活動並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，用餐時出示，即可享受平日午、晚餐每位999元，假日午、晚餐每位1,299元的專屬優惠。



吃到飽餐檯匯集多道韓式經典美味，包括現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞及釜山海鮮煎餅等。此外，還提供多款高檔料理，如生食級干貝、帶殼牡蠣及爐烤牛排無限暢吃。三人同行即贈燒酒，六人同行更能加贈燒酒與馬格利米酒各一瓶。假日更有限量松葉蟹與生蠔料理供賓客無限暢享。需注意，此優惠限每組訂位最多十人，且須提前訂位。



▲敘日餐廳全新推出的「敘饗韓風食堂」主題999元吃到飽自助餐 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北六福萬怡酒店敘日餐廳「敘饗韓風食堂」優惠

活動期間： 12月9日至12月31日。

參與方式： 於官方粉絲團擷取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，用餐時出示留言截圖。

優惠內容：

平日午、晚餐每位999元。

假日午、晚餐每位1,299元。

加碼優惠：

三人同行贈燒酒一瓶，六人同行再加贈馬格利米酒一瓶。

假日限定松葉蟹、生蠔料理無限供應。

注意事項：

優惠限每組最多10人，須提前訂位。

兒童餐費已為優惠價格，不適用此活動。



粵亮廣式料理「粵鴨享亮」七品套餐

活動期間： 12月9日至12月31日，每周一至周四中午限定。

參與方式： 於官方粉絲團擷取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，用餐時出示留言截圖。

套餐內容：

包括七道菜品：靓皮片皮烤鴨附三色餅皮、茶油炆煸雙脯、海皇八珍豆腐煲、濃湯津白鴨架湯、XO醬臘味叉燒炒飯、蝦乾鴨油炒時蔬、黑芝麻雪山流沙包。

價格為3,999元，適合四至六人共享。

贈送限量版「楊枝甘露蛋塔」，每人每餐限領一次。

注意事項：

套餐須提前三天預訂，並酌收一成服務費。







台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號

7樓 敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526

8樓 粵亮廣式餐廳 訂位專線：02-6615-6528

台北六福萬怡酒店官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

