三重人看花海、賞光雕浪漫去！冷冽的冬天就是最浪漫的時刻，但除了去新北耶誕城人擠人，對於三重人來說，「鴨鴨公園」冬季限定花光雕季才是年年必去的打卡點。今年以「花繪三重奏」為主題，將於12/14正式登場，融合自然與創意，白天是由超過10萬盆草花編織而成的繽紛花海，夜晚則以蝴蝶、蘆葦及葉子燈光為主題的光雕點綴，整個園區宛如進入夢幻的城市交響曲。
▲▼三重花海光雕節必拍鴨鴨公園「花繪三重奏」 / 台北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
今年的主題花海以孔雀草、一串紅、火焰雞冠與矮牽牛等多達十餘種花卉構成，超萌的大小鴨鴨成為最吸睛的主角。繽紛花彩如同彩筆般渲染，猶如一幅河濱詩篇。夜晚燈光秀更是不可錯過，蝴蝶燈、蘆葦燈與紫藍草網燈將整個園區點亮，搭配河濱地景，展現白天與夜晚截然不同的美感。不少遊客已迫不及待來此拍照打卡，更期待一同捕捉光與影交織的動人瞬間，留下獨家冬日記憶。
▲三重鴨鴨公園超過10萬盆花海免費拍 / 台北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
這次「花繪三重奏」活動期間，官方粉絲專頁同步推出「花語傳情•幸福定格」抽獎，遊客可拍下花海美景，寫下祝福與照片一起上傳，即有機會參加抽獎。不少家庭及好友群組已規劃行程，白天探索花海，晚上觀賞光雕秀，並沿著步道散步至景觀台俯瞰全景。
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▲三重鴨鴨公園白天賞花海、晚上賞燈海 / 台北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
三重鴨鴨公園「花繪三重奏」點燈資訊
展覽日期：2024/12/14~2025/1/12
光雕時間：每日17:30起
優惠活動：官方粉絲專頁「新北水漾」推出花海抽獎活動
三重鴨鴨公園 交通資訊
1.從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。
2.從三重區環河南路(近堤防側) →經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園(忠孝碼頭) →往上游方向(新莊、板橋)上行約1.3公里 (中興橋旁)，即可到達「鴨鴨公園」。
3.捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達「鴨鴨公園」。