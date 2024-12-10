三重人看花海、賞光雕浪漫去！冷冽的冬天就是最浪漫的時刻，但除了去新北耶誕城人擠人，對於三重人來說，「鴨鴨公園」冬季限定花光雕季才是年年必去的打卡點。今年以「花繪三重奏」為主題，將於12/14正式登場，融合自然與創意，白天是由超過10萬盆草花編織而成的繽紛花海，夜晚則以蝴蝶、蘆葦及葉子燈光為主題的光雕點綴，整個園區宛如進入夢幻的城市交響曲。



▲▼三重花海光雕節必拍鴨鴨公園「花繪三重奏」 / 台北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理



三重鴨鴨公園「花繪三重奏」點燈資訊

展覽日期：2024/12/14~2025/1/12

光雕時間：每日17:30起

優惠活動：官方粉絲專頁「新北水漾」推出花海抽獎活動



三重鴨鴨公園 交通資訊

1.從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。



2.從三重區環河南路(近堤防側) →經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園(忠孝碼頭) →往上游方向(新莊、板橋)上行約1.3公里 (中興橋旁)，即可到達「鴨鴨公園」。



3.捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達「鴨鴨公園」。