沒想到TOTO居然有博物館！日本歷史悠久且的知名衛浴製品製造商TOTO在北九州小倉市興建了一座「TOTO博物館」，介紹TOTO公司一路走來的脈絡、以及展示衛浴設備的演變過程，包含浴室、多功能免治馬桶等。而「TOTO博物館」紀念品商店特別推出馬桶造型白巧克力，是趣味性十足的北九州伴手禮。



▲▼小倉景點推薦TOTO博物館，免費入場/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



北九州市為日本重工業城市，亦是TOTO初設置馬桶工廠之處，為了慶祝創立一百週年，「TOTO博物館」在2015年開幕、遂成為免費的人氣小倉景點。在館內可以欣賞具有歷史價值的展品，如：陶瓷器、馬桶、水頭龍、衛浴設備等。如果時間許可，想更進一步了解TOTO產業，不妨租借語音導覽機邊聽解說邊參觀。▲▼在TOTO博物館可以了解馬桶今昔變化/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝在「TOTO博物館」可以欣賞到從古至今的馬桶款式，包含木製馬桶、青花瓷馬桶等，直到現代化的免治馬桶；此外，「TOTO博物館」所販售的周邊商品亦相當貼合主題，不僅有販售數款插畫繪圖的捲筒衛生紙，還有馬桶造型白巧克力，以及NHK特別推薦的迷你TOTO馬桶，是特色與趣味兼具的北九州伴手禮。

推薦閱讀：限定紅色招福貓！日本大分景點「福良天滿宮」，招福貓和紅貓御神籤必買。



▲TOTO博物館推出的迷你TOTO馬桶，可當作小盆栽使用/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲TOTO博物館必買馬桶造型白巧克力/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

TOTO博物館資訊

地址：802-8601 北九州市小倉北區中島2-1-1

電話：093-951-2534