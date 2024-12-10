隨著聖誕節的腳步逐漸逼近，台北101秘境花園觀景台以全新的「雲端冬季．山林之美」高空耶誕特展，再次將台灣壯麗山林搬進城市，讓國內外旅客一覽福壽山農場的迷人景緻。本次展覽是台北101與國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）合作打造，並邀請知名花藝大師凌宗湧操刀設計，將自然景觀、農業文化與藝術設計結合，完美呈現台灣山林四季的多樣風貌。特展自即日起至2025年2月2日展出，讓旅客在高空中迎接聖誕佳節，創造難忘回憶。



▲台北101高空耶誕特展！高空再現滿山楓紅隧道及蘋果園的冬日美景 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理



台北101表示，這一次的「雲端冬季．山林之美」以台灣最高的福壽山農場為靈感來源，重現滿山楓紅的隧道景致和蘋果園的冬日風光，為觀景台增添濃厚的聖誕氣氛。展區佈景包括充滿節慶氛圍的「高山耶誕小鎮」，以小木屋和華麗的耶誕樹為核心，配合紅金色系的裝飾與點點白雪，呈現夢幻又溫馨的景象。水晶球展示區成為另一亮點，旅客每日上午10:30至11:00可入內拍照，帶來難得的高空互動體驗。



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▲水晶球展示區成為另一亮點，旅客每日上午10:30至11:00可入內拍照，帶來難得的高空互動體驗 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理

展覽更結合全年四季主題，輪番呈現台灣山林的不同樣貌。自秋冬的福壽山楓紅景觀起，接續展現武陵農場的櫻花季、清境農場的牧羊風情，以及棲蘭及明池森林的翠綠夏景，讓都市旅客不需跋山涉水，也能沉浸於台灣山林的獨特魅力。展區內的「福壽山農場體驗展區」，更以多感官方式讓旅客全方位感受高山之美，嗅聞柳杉與銀葉桉的天然香氣，聆聽金翼白眉鳥的悅耳啼聲，還能欣賞二葉松、圓葉海棠等高山植物的精巧細節，仿佛將福壽山的自然風光帶至城市。展區的中央「蘋果王」成為象徵性的焦點，這棵蘋果樹代表福壽山農場數十年的農業技術傳承，展示嫁接而成的43種蘋果品種，象徵農業成就與文化的累積，吸引遊客駐足欣賞。展覽還設置高仿真的露營體驗區，搭配楓紅背景，讓旅客如同身處高山，享受露營的浪漫與寧靜。▲展覽更結合全年四季主題，輪番呈現台灣山林的不同樣貌 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理並且，台北101為讓旅客創造獨特的「101種回憶」，在台北101觀景台推出多項優惠活動。即日起至2024年12月31日，凡購買秘境花園觀景台門票兩張，即可獲贈2025年精美桌曆一份，該桌曆的圖畫由2024熱情台灣國際繪畫比賽的傑出得獎作品組成，透過藝術之窗展現台灣的自然與人文之美。此外，至2025年2月2日止，購票旅客還可獲贈福壽山農場限量明信片一張，共八款設計隨機贈送，將高山風華帶回家。針對全年展期，台北101也攜手退輔會推出旅遊三大優惠方案。榮民憑證享有購票禮遇，包括組團20人以上預約升等快速通關（價值NTD1,200）及89樓觀景台購票優惠價NTD300。一般旅客則可憑觀景台門票票根享「山林四季入園票價優惠」，至合作景點入園最低每人80元起。同時推出「山林四季住房好禮」，住宿合作旅館每晚每房可獲200元商品優惠券，以此類推，讓旅客延續旅程的山林魅力。此次展覽不僅展現福壽山農場的美景，更藉由退輔會的協助，彰顯國軍退役官兵為台灣農業發展所作的貢獻，讓國內外旅客深入了解台灣農業的歷史與精神。台北101期盼透過這次策展，不僅讓遊客感受高山四季的壯麗，也在心中種下對台灣山林的熱愛與渴望。作為台灣的國際地標，台北101再次以創新的方式將台灣自然之美推向全球。▲凡購買秘境花園觀景台門票兩張，即可獲贈2025年精美桌曆一份 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理

台北101秘境花園觀景台《雲端冬季．山林之美》高空耶誕特展

展期：即日起至2025年2月2日

亮點：福壽山農場楓紅隧道、蘋果園造景、夢幻水晶球展區、高仿真露營體驗區

展區設計：邀請花藝大師凌宗湧打造沉浸式高山景觀



台北101高山耶誕小鎮造景

主題：小木屋、華麗耶誕樹、紅金裝飾與點點白雪

拍照時段：每日10:30至11:00的夢幻水晶球開放參觀



台北101全年主題輪展

四季特色：福壽山楓紅、武陵農場櫻花、清境牧羊場、棲蘭及明池森林翠綠夏景

活動贈品：

即日起至2024年12月31日：購票兩張贈送台北101 2025年精美桌曆

即日起至2025年2月2日：購票兩張隨機贈送福壽山農場限量明信片（共八款）



台北101榮民旅遊優惠

榮民禮遇：

榮民組團20人以上可享快速通關升等（價值NTD1,200）

榮民憑證購票優惠：89樓觀景台全票NTD300



台北101旅客優惠

憑秘境花園觀景台門票票根至山林四季合作景點入園，最低每人80元起

憑票根至合作旅館住宿，每晚每房贈送200元商品優惠券