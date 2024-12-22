新年假期就快來了，想要出國卻沒錢？不用擔心，這次窩客島整理了6家台東極俱異國風情的海景民宿，不管是地中海風、度假風、日式風等等通通有，讓你觀海的同時，還能感受濃濃的異國風情，彷彿一秒置身國外，現在就趕快啟程，送自己一個美好假期吧。



▲台東6間異國風海景民宿，讓你賞海彷彿置身國外/ WalkerLand窩客島整理提供



春年假期就是要抓緊時間出去好好玩一番，許多人都會選擇出國，感受與台灣不一樣的風景，但其實在台東住宿也能享受到別樣的異國風情，像是有著濃濃西班牙特色的願井民宿，或是椰子樹隨海風搖擺的超Chill富杉晴民宿，每一間絕對是你假期賞海放鬆的不二選擇。



▲6間台東異國風情海景民宿，假期就要邊賞海邊享受/ WalkerLand窩客島整理提供



台東超Chill南洋風民宿#小魚兒的家

部落客 省錢旅遊達人 說：

這裡還有通往海邊的小徑,光是看那海面反射的金光點點,就覺得十分療癒，多麼讓人心曠神怡的台東藍啊~



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#小魚兒的家

地址：台東縣卑南鄉杉原32號

電話：0913 916 875

完整介紹於窩客島分享：南洋風！小魚兒的家,台東咖啡廳民宿,海景第一排



▲▼南洋風情海景民宿，讓你邊盪鞦韆邊賞海/ WalkerLand窩客島整理提供





西班牙風超美台東海景民宿#願井民宿

部落客 小詠 說：

建築很有歐洲風格，花草樹木都很用心維護。停車位夠多，不愁沒地方停車。不用出門就看的到海景，運氣好還可以看到日出。



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#願井民宿

地址：台東縣東河鄉隆昌村七里橋10-2號

電話：08 954 1343

完整介紹於窩客島分享：台東縣東河鄉台東。東河》願井民宿。濃濃的西班牙風+遠眺海景民宿



▲▼超美西班牙風海景民宿，一秒帶你出國/ WalkerLand窩客島整理提供





台東藍白色絕美希臘地中海風民宿#海稻村民宿

部落客 ivy3 說：

我的天呀~不管是從那個角度拍過去，都很好看，完全是超級天然的網美打卡建築景點。海稻村外面草皮上有放置戶外桌椅，可以讓孩子來這邊盡情玩樂，大人坐著邊吃東西邊聊天。



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#海稻村民宿

地址：台東縣長濱鄉3號3

電話：0911 063 961

完整介紹於窩客島分享：台東長濱特色包棟民宿 – 海稻村 藍白色希臘地中海風格 絕美無敵的海景



▲▼藍白色地中海希臘風海景民宿，超天然打卡聖地/ WalkerLand窩客島整理提供





台東必去簡約日式風民宿#合室民宿

部落客 ivy3 說：

空間大到讓我們競艷不已，偌大的空間搭配大片落地窗，可以讓你不用被屋外的車水馬龍給吵醒般的極致寧靜，白天可以享受台東初次乍現的日出從一望無際的太平洋上升起，超美的風景視覺享受。



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#合室民宿

地址：台東縣長濱鄉12-69號

完整介紹於窩客島分享：台東長濱特色包棟民宿 HE-SHI合室民宿 清水模工業 極致美感日式簡約設計



▲▼台東必去日式簡約風海景民宿/ WalkerLand窩客島整理提供





充滿神聖氣息的台東海景民宿#馬可樓民宿

部落客 猴爸歐巴 說：

「馬可樓」這名稱...源自聖經中耶穌與門徒晚餐的地方，明峰哥說馬可樓民宿也是神的見證。



#馬可樓民宿

地址：台東縣成功鎮豐田路28之1號

電話：08 984 1849

完整介紹於窩客島分享：【台東】馬可樓民宿餐廳(SGS認證民宿)~上帝賜福的家~ 民宿篇



▲▼台東神聖氣息滿滿的海景民宿/ WalkerLand窩客島整理提供





度假風情滿滿台東海景民宿#富杉晴民宿

部落客 jacklsy 說：

頂樓有擺設一些桌椅,人客們可以帶些零食和飲料上來。欣賞著蔚藍的太平洋,吹拂著太平洋的海風。如果想要觀星,除了在房間的陽台外,也是可以來到頂樓。



#富杉晴 Rich-Sunshine Inn

地址：台東縣卑南鄉富山村杉原70號

電話：886 89 281 613

完整介紹於窩客島分享：220201-03台東-富杉晴 Rich-Sunshine Inn-環境篇



▲▼台東超渡假風海景民宿/ WalkerLand窩客島整理提供

