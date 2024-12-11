為了讓抹茶控在今年冬季可以品嚐到最美味、最好吃，又可以盡情吃到飽抹茶甜點，台北寒舍艾美酒店的探索廚房搖身一變，成為抹茶甜點的天堂，攜手日本知名的「一〇八抹茶茶廊」，推出以宇治抹茶與靜岡焙茶為主題的期間限定甜點系列。抹茶控、甜點控可在午晚餐期間，開心的品嚐最有特色的「宇治抹茶 靜岡焙茶」創意甜點。
▲▼寒舍艾美探索廚房「宇治抹茶 靜岡焙茶」一〇八抹茶吃到飽限定 / 台北寒舍艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理
在本次聯名甜點系列以豐富的創意與精緻手法，打造出多款驚艷之作。其中「抹茶蒙布朗」以一圈圈抹茶栗子餡為裝飾，包裹著清爽鮮奶油與黑醋栗果餡，酸甜滋味層層疊加，底層的沙布列塔皮更增添酥脆口感。「抹茶歐培拉」則融合杏仁海綿蛋糕、抹茶奶油霜與巧克力甘納許，並在頂層覆上抹茶巧克力鏡面，濕潤綿密的口感與抹茶的微苦風味交相呼應。
另一亮點「抹茶檸檬起士蛋糕」結合法式慕斯與日式茶香，起司慕斯與檸檬卡士達的細膩交融，清新中帶著抹茶奶油的濃郁香氣。「抹茶巧克力泡芙」則以法國法芙娜可可粉製成的酥脆外殼包裹抹茶白巧克力餡，黑巧克力與抹茶的滋味完美平衡，為甜點迷帶來不凡的味覺享受。
▲▼抹茶蒙布朗、抹茶歐培拉、抹茶檸檬起士蛋糕，每一款都想吃 / 台北寒舍艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理
而一〇八抹茶茶廊的經典甜品也完整呈現在探索廚房中。「紅豆抹茶大判燒」以現場烤製方式打造，外酥內軟的抹茶餅皮包裹著萬丹紅豆餡，每一口都散發濃郁茶香。特別新增的「抹茶卡士達大判燒」讓人回味無窮。充滿彈性的「抹茶蕨餅」輕裹黃豆粉，咬下一口便能感受抹茶的幽香與柔韌質地。「抹茶生乳焙茶捲」結合焙茶戚風蛋糕與抹茶糖漿，內餡包含起司生乳與抹茶白巧克力，展現雙茶交融的濃厚回甘。
▲「紅豆抹茶大判燒」以現場烤製方式打造，外酥內軟的抹茶餅皮包裹著萬丹紅豆餡，每一口都散發濃郁茶香 / 台北寒舍艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理
此外，「紅豆白玉抹茶奶酪」則以綿密滑順的抹茶奶酪搭配紅豆與白玉丸子，帶來豐富的口感層次。同時，除了餐廳內的甜點饗宴，酒店外賣店Drip & Dough也特別推出聖誕限定「日和暖柚抹香」蛋糕。這款六吋蛋糕以雙綠漸層的抹茶巧克力鏡面點綴聖誕節裝飾，內餡涵蓋抹茶牛奶巧克力慕斯、柚香巧克力奶餡與杏桃果餡，基底則是鬆軟的柚香費南雪與榛果脆片，每層都充滿驚喜與濃厚佳節氛圍。
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▲紅豆白玉抹茶奶酪不能錯過的限定抹茶甜點 / 台北寒舍艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理
台北寒舍艾美酒店攜手「一〇八抹茶茶廊」探索廚房限定聯名
期間限定：2024年12月10日至2025年2月8日
活動內容：於探索廚房推出抹茶主題甜點系列，涵蓋午餐與晚餐餐期。
甜點現場製作：探索廚房內提供「紅豆抹茶大判燒」等經典甜點，由專人現場烤製，帶來視覺與味覺雙重享受。
台北寒舍艾美酒店攜手「一〇八抹茶茶廊」Drip & Dough聖誕限定甜點
活動內容：外賣店即日起至2024年12月28日推出「日和暖柚抹香」聖誕蛋糕，提前三日訂購享早鳥優惠價。
台北寒舍艾美酒店
電話：(02)6622-8018、(02) 6622 5812
官網：www.lemeridien-taipei.com