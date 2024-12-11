為了讓抹茶控在今年冬季可以品嚐到最美味、最好吃，又可以盡情吃到飽抹茶甜點，台北寒舍艾美酒店的探索廚房搖身一變，成為抹茶甜點的天堂，攜手日本知名的「一〇八抹茶茶廊」，推出以宇治抹茶與靜岡焙茶為主題的期間限定甜點系列。抹茶控、甜點控可在午晚餐期間，開心的品嚐最有特色的「宇治抹茶 靜岡焙茶」創意甜點。



▲▼寒舍艾美探索廚房「宇治抹茶 靜岡焙茶」一〇八抹茶吃到飽限定 / 台北寒舍艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理









台北寒舍艾美酒店攜手「一〇八抹茶茶廊」探索廚房限定聯名

期間限定：2024年12月10日至2025年2月8日

活動內容：於探索廚房推出抹茶主題甜點系列，涵蓋午餐與晚餐餐期。

甜點現場製作：探索廚房內提供「紅豆抹茶大判燒」等經典甜點，由專人現場烤製，帶來視覺與味覺雙重享受。



台北寒舍艾美酒店攜手「一〇八抹茶茶廊」Drip & Dough聖誕限定甜點

活動內容：外賣店即日起至2024年12月28日推出「日和暖柚抹香」聖誕蛋糕，提前三日訂購享早鳥優惠價。



台北寒舍艾美酒店

電話：(02)6622-8018、(02) 6622 5812

官網：www.lemeridien-taipei.com