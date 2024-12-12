為了讓吃到飽控可以有更多美食可以品嚐，台北喜來登大飯店的十二廚自助吃到飽餐廳於12/12推出「北海道美食祭」，精選超過30道北海道經典料理，將當地的道地風味與頂級食材。並且為了搶攻吃到飽控的目光，活動特別推出兩艘「爆盛豪華海鮮船」，搭載鮭魚、鮪魚、干貝等多款豪華刺身與壽司，並主打「松葉蟹腳吃到飽」，讓吃到飽控可以一次享受最美味的冬季北海道料理。



推薦閱讀：一〇八抹茶吃到飽！寒舍艾美探索廚房「宇治抹茶 靜岡焙茶」吃到飽限定。

▲▼十二廚自助吃到飽餐廳於12/12推出「北海道美食祭」，精選超過30道北海道經典料理 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



十二廚北海道美食吃到飽以「大船入港」為主題，海味料理全面升級。餐檯上期間限定推出兩艘「爆盛豪華海鮮船」，滿載數十款精選壽司與刺身，包括蔥花鮪魚壽司、北海道起司鮭魚捲、蟹味噌壽司以及和牛握壽司等。其中，鮭魚、鮪魚、干貝等食材經由現場炙燒，伴隨炭烤香氣，將鮮嫩口感與誘人滋味發揮到極致。除此之外，還有集結利尻磯煮鳳螺、海膽奶油冷麵、山葵風味北寄貝等北海道特色料理，以及宛如珠寶盒般的迷你海鮮丼，為視覺與味蕾帶來雙重享受。▲「松葉蟹腳吃到飽」，讓吃到飽控可以一次享受最美味的冬季北海道料理 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理熱餐區同樣讓人目不暇給，札幌的經典料理「成吉思汗烤羊排」成為亮點之一。廚師以數十種蔬果醃製羔羊排，並用鐵鍋炭烤至香氣四溢，呈現北海道的原始風味。渡島地區的「烏賊卷」選用澎湖肥厚烏賊填入特製醋飯，經過炙燒後，米飯軟糯、口感Q彈。「海鮃酒粕燒」以天然清酒粕醃漬，酒香與魚肉鮮甜完美融合。「帶骨牛小排朴葉味噌燒」則以味噌的鹹甜香氣結合炭火烘烤的朴葉氣息，風味令人難忘。其他經典料理如「蟹肉可樂餅」、「淡菜茶碗蒸」、「海鮮南蠻漬」等，也展現出北海道多樣的飲食文化。▲「帶骨牛小排朴葉味噌燒」則以味噌的鹹甜香氣結合炭火烘烤的朴葉氣息，風味令人難忘 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理鐵板料理區推出道地的「御好燒」，以滿滿的高麗菜、山藥泥及鮮蝦為主料，淋上日本美乃滋、海苔粉和鰹魚片，煎出香氣濃郁的經典口味。北海道特色鍋物則成為冬季餐桌的最佳搭檔，奶油番茄湯底的「香蟹奶油馬鈴薯鍋」使用愛爾蘭麵包蟹、新鮮淡菜及馬鈴薯熬煮，濃郁的海味與酸香番茄讓味蕾溫暖。而「日式奶油白醬鮭魚鍋」則以北海道鮮奶油與起司燉煮香煎鮭魚，濃郁醇厚的風味令人回味無窮，讓人感受北海道特有的冬日溫暖。▲鐵板料理區推出道地的「御好燒」，以滿滿的高麗菜、山藥泥及鮮蝦為主料，淋上日本美乃滋、海苔粉和鰹魚片，煎出香氣濃郁的經典口味 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理甜點區則以北海道特產薰衣草與草莓為靈感，打造多款冬季限定甜品。首次亮相的「薰衣草霜淇淋」，將北海道優質鮮奶結合薰衣草的淡雅香氣，搭配馬林糖與五色米果，令人彷彿置身花海。草莓系列甜點則有草莓派、草莓泡芙、雪莓娘等，色彩繽紛且滋味豐富。此外，北海道人氣伴手禮「蘭姆葡萄夾心餅乾」與半熟乳酪塔等經典甜點也在餐檯上復刻登場，為這場北海道味覺之旅畫下完美句點。▲首次亮相的「薰衣草霜淇淋」，將北海道優質鮮奶結合薰衣草的淡雅香氣，搭配馬林糖與五色米果，令人彷彿置身花海 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北喜來登十二廚「北海道美食祭」吃到飽

活動期間：12月12日起限時推出。

活動餐價：平日午餐每位1,490元+10%、平日晚餐每位1,590元+10%、假日午晚餐每位1,790元+10%

團體優惠：30人以上團體預訂可享最高八折優惠。

活動內容：自助餐檯加碼推出暢饗北海道特色料理、松葉蟹腳、期間限定雪國甜點

餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02 2321 1818訂席中心或至 sheratongrandtaipei.com