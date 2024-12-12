快到樓下全家！天氣驟降就忍不住想吃東西補充熱量，而全家這次貼心的推出抗韓新品和優惠，首推新品暖心又暖胃的「燒燒仙草」，地瓜圓、蜜紅豆有料讓大家半夜也能吃到一杯熱呼呼的燒仙草。同時，也推出一日快閃買一送一優惠，無論是經典咖啡還是奶茶，隨時都能揪人喝一杯暖暖身。為了增添樂趣，更加碼推出胡子碰碰飲料加價購活動，只要買20元飲品就可以加購把胡子碰碰帶回家。



▲▼全家咖啡買一送一、胡子碰碰加價購 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



全家燒燒仙草新品

售價：大杯65元

優惠：2025/1/07前，會員嘗鮮價59元



全家「Fa暖季」優惠趣

活動時間、辦法：12/13 10:00單日限定，於全家會員APP-優惠趣推出「Fa暖季」優惠券，數量有限，領完為止。

兌換時間：兌換日期到12/17

優惠：

1、20元購物金，滿200元折抵

2、買一送一

Let's Café大杯特濃美式(冰熱不限)

搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶

FamiCollection濃厚系飲品(贅沢黑可可/馥芮白咖啡/黃金醇麥奶茶任選)



3、指定湯品(四神湯/麻油雞湯任選)單件特價55元



全家胡子碰碰飲品加價購活動

活動時間：即日起~114/02/04

加價購品項：

1、胡子碰碰抱枕毯(糰子款/朋友款)

活動機制：購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件+349元即可加價購(共2款，可挑款，數量有限售為為止)



2、胡子碰碰瓶蓋公仔(基本款/笑臉款/夜光效果/羅德里格斯-橘/羅德里格斯-黃)

活動時間：即日起~114/02/04

活動機制：

(1)購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件+49元，即可獲得「胡子碰碰瓶蓋公仔」乙個(共5款，隨機出貨不可挑款)

(2)購買指定20元(含)以上飲料冰品任10件+245元，即可獲得「胡子碰碰瓶蓋公仔」整組(每款各1個)



注意事項：

1、Let's Café杯裝飲料、私品茶、酷繽沙、隨買跨店取、隨買預約取、預購、特殊貨架商品、營養補品、禮盒、全家行動購、社群電商團購、FamiNow等不參與加價購活動。

2、商品數量有限，售完為止。