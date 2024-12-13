冬至就是要吃湯圓！基隆最好吃的芝麻湯圓「全家福元宵」藏身廟口夜市，在地經營超過50年，濃郁芝麻內餡搭配招牌桂花蜜，可是不少在地老饕必吃的餐點。在這邊不僅能外帶生湯圓回家煮，也能現場享用熱騰騰或冰涼的湯圓。來到基隆，這碗絕對不能錯過。



▲▼基隆最好吃的芝麻湯圓「全家福元宵」藏身廟口夜市 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆廟口美食 全家福元宵

基隆小吃「全家福元宵」緊鄰熱鬧的廟口夜市後段，位置稍隱密；不過這邊總是熱鬧非凡，無論早午晚餐，或宵夜時間來都能吃到，尤其是元宵節時節更是大排長龍。如果想購買生湯圓回家自行烹煮，則可以前往位於巷內的專賣店；若想現場享用熟湯圓，則可直接在巷口的小攤點餐。推薦閱讀： 基隆暖暖必吃「萬金缸爐碳烤燒餅」滿滿蔥花超誘人！招牌「五香餅」想吃請提早到。

▲基隆廟口必吃「全家福元宵」不僅可以現場吃，還能買生湯圓回家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「全家福元宵」主打手工製作的芝麻湯圓，不僅內餡飽滿香濃，搭配酒釀或桂花蜜更是一絕。芝麻湯圓的皮用糯米製成，口感Q彈，內餡則以濃郁的芝麻香氣取勝。熱騰騰的湯圓搭配酒釀湯，甜中帶著淡淡米酒香，但又完全不用擔心酒精問題；冰涼版本的湯圓則淋上自家製桂花蜜，桂花的清香和湯圓的軟糯形成絕佳搭配。▲基隆廟口必吃「全家福元宵」主打手工製作的芝麻湯圓，搭配酒釀或桂花蜜更是一絕 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝湯圓象徵團圓和溫暖，是冬至不可或缺的代表食物，而「全家福元宵」用其傳統手藝與濃厚人情味，將這碗湯圓變得更加深具意義。不管是熱湯圓的濃郁暖心，還是冰湯圓的爽口甜香，都能帶來滿滿幸福感。下一次到基隆廟口夜市，別忘了來這邊享受一碗基隆最好吃的芝麻湯圓吧。▲基隆廟口必吃「全家福元宵」完整菜單一次看 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號

營業時間：16:00–23:30；週一公休