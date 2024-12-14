日本宮崎縣去年與台中市同名「日南車站」締結姊妹站後，今年歲末正式以台中簽訂友好交流協議、促進觀光、農產品交流，並和台中餐廳合作期間限定、結合宮崎縣產鱒魚卵、柚子、辣味噌等特色物產的「宮崎物產祭」，並由2021年蟬聯米其林推薦餐廳的「鳥苑」打頭陣，推出12道式全新冬季套餐，每套$1880+10％、12/20起開賣。



▲▼ 米其林推薦餐廳「鳥苑」，開業十年來深受饕客喜愛/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



宮崎縣以外觀沾裹木炭燻黑的「地雞炭火燒」料理廣為人知，決定藉由地雞炭火燒串連兩地美食，特別邀請蟬聯米其林餐廳數年的、以日式燒鳥技法詮釋台灣地雞的台中「鳥苑」合作，由主廚湯仲鴻嚴選宮崎縣敬獻日本天皇的「獻上米」、G7宮崎農業大臣會議指定食材的「有機JAS認證宮本米」、「SMOLT月見黃金醬油漬魚卵」、「ヤマエ食品宮崎辣味噌」、「オーガニックファームZERO宮本有機米」、「かぐらの里黃柚子粉」、「かぐらの里柚子胡椒」、「キムラ發酵蘿蔔乾」以及僅使用上等茶葉深度烘炒誘出豐厚香氣的「豊緑園自然農法焙茶」等特色物產，並搭配卓越的燒鳥技術呈現一場宮崎縣魅力饗宴。



▲鳥苑結合宮崎縣特產推出冬季套餐/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲鳥苑結合宮崎縣特產推出冬季套餐/鳥苑提供、WalkerLand窩客島 整理

本次結合宮崎縣物產的冬季套餐率先登場的是「肝醬吐司」，雞肝醬選用元榆牧場的雞肝，並以百里香、鮮奶油以及白蘭地調製而成，帶來細緻清香的開場白；「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」捲入炭烤雞肉和煙燻雞油翻拌的米飯，並以全日本僅0.3%流通率、彌足珍貴的鱒魚卵點綴，炭香與獨特的鹹香風味在舌尖上交織著。



▲鳥苑冬季套餐率先登場的肝醬吐司/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲以全日本僅0.3%流通率的鱒魚卵點綴/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

宮崎物產祭鳥苑冬季套餐資訊

推出時間：2024/12/20至2025/1/25

價格：每套1,880元+10%

備註：提供菜色將依季節食材變化進行調整，需依當日現場狀況為主

鳥苑Torien Yakitori 店家資訊

營業時間：18:00~23:00（週日、一公休）

地址：台中市西區忠明南路48號

訂位電話：04-2326-2080

更多鳥苑冬季套餐照片



▲鳥苑的雞肉丸深受饕客喜愛/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲焦化高麗菜是鳥苑的招牌料理之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲鳥苑開業十年，無數饕客深深折服湯主廚精湛的燒鳥技術/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝