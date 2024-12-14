日本宮崎縣去年與台中市同名「日南車站」締結姊妹站後，今年歲末正式以台中簽訂友好交流協議、促進觀光、農產品交流，並和台中餐廳合作期間限定、結合宮崎縣產鱒魚卵、柚子、辣味噌等特色物產的「宮崎物產祭」，並由2021年蟬聯米其林推薦餐廳的「鳥苑」打頭陣，推出12道式全新冬季套餐，每套$1880+10％、12/20起開賣。
▲▼ 米其林推薦餐廳「鳥苑」，開業十年來深受饕客喜愛/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
宮崎縣以外觀沾裹木炭燻黑的「地雞炭火燒」料理廣為人知，決定藉由地雞炭火燒串連兩地美食，特別邀請蟬聯米其林餐廳數年的、以日式燒鳥技法詮釋台灣地雞的台中「鳥苑」合作，由主廚湯仲鴻嚴選宮崎縣敬獻日本天皇的「獻上米」、G7宮崎農業大臣會議指定食材的「有機JAS認證宮本米」、「SMOLT月見黃金醬油漬魚卵」、「ヤマエ食品宮崎辣味噌」、「オーガニックファームZERO宮本有機米」、「かぐらの里黃柚子粉」、「かぐらの里柚子胡椒」、「キムラ發酵蘿蔔乾」以及僅使用上等茶葉深度烘炒誘出豐厚香氣的「豊緑園自然農法焙茶」等特色物產，並搭配卓越的燒鳥技術呈現一場宮崎縣魅力饗宴。
▲鳥苑結合宮崎縣特產推出冬季套餐/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲鳥苑結合宮崎縣特產推出冬季套餐/鳥苑提供、WalkerLand窩客島 整理
本次結合宮崎縣物產的冬季套餐率先登場的是「肝醬吐司」，雞肝醬選用元榆牧場的雞肝，並以百里香、鮮奶油以及白蘭地調製而成，帶來細緻清香的開場白；「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」捲入炭烤雞肉和煙燻雞油翻拌的米飯，並以全日本僅0.3%流通率、彌足珍貴的鱒魚卵點綴，炭香與獨特的鹹香風味在舌尖上交織著。
▲鳥苑冬季套餐率先登場的肝醬吐司/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲以全日本僅0.3%流通率的鱒魚卵點綴/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
溫潤清香的「金華火腿雞湯」使用整隻老母雞、蔬菜及金華火腿熬煮湯頭，並撒上自家製柚子粉，湯頭濃郁並帶有一股清新風味；招牌「焦化高麗菜」以高溫爐烤將水分和甜味完整保留，而畫龍點睛的關鍵是「ヤマエ食品宮崎辣味噌」。湯主廚特別強調：在醬汁完成後才加入辣味噌，目的就是為了維持辣味噌風味。
▲鳥苑特別為冬季菜單設計的金華火腿雞湯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲焦化高麗菜是鳥苑招牌料理之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
來到「鳥苑」必吃燒鳥，本季菜單裡共有里肌、雞心、雞肉丸、雞翅以及雞頸肉5大部位。其中，特別推薦以「かぐらの里 柚子胡椒」的強烈香氣增色的「雞頸肉」；以雞腿、雞胸和雞軟骨結合、沾生蛋黃享用的「雞肉丸」更是深受饕客推崇，吃起來飽滿多汁。
▲▼ 鳥苑本季套餐內含燒鳥5款/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
全新研發登場的「鳥苑咖哩飯」，以花費二十年時間才栽種成功、宮崎縣進獻日本天皇的「オーガニックファームZERO 宮本有機米」烹調，米粒小、口感彈牙，咖哩醬則是以數款水果、香料、黑巧克力以及雞高湯熬煮而成，有突出的水果香甜氣息、尾韻帶有辣度。建議可以搭配清爽解膩的「キムラ發酵蘿蔔乾」享用；甜點為「焙茶泡芙」，泡芙殼特別添入香氣豐厚的「豊緑園自然農法焙茶」烤製，內餡也再加入焙茶粉帶來風味濃厚的卡士達醬，焙茶香氣略帶著淡雅奶香，為冬季套餐劃下美好又滿足的句點。
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▲全新研發登場的鳥苑咖哩飯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲鳥苑本季套餐甜點為焙茶泡芙/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
宮崎物產祭鳥苑冬季套餐資訊
推出時間：2024/12/20至2025/1/25
價格：每套1,880元+10%
備註：提供菜色將依季節食材變化進行調整，需依當日現場狀況為主
鳥苑Torien Yakitori 店家資訊
營業時間：18:00~23:00（週日、一公休）
地址：台中市西區忠明南路48號
訂位電話：04-2326-2080
更多鳥苑冬季套餐照片
▲鳥苑的雞肉丸深受饕客喜愛/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲焦化高麗菜是鳥苑的招牌料理之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲鳥苑開業十年，無數饕客深深折服湯主廚精湛的燒鳥技術/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝