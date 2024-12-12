先喝道買一送一快閃！古典玫瑰園旗下的手搖飲「先喝道」，近期在各地區不斷展店，為飲料控、茶控帶來人氣英式茶飲。這次重磅推出全新「玫瑰plus+系列飲品」，將招牌玫瑰手搖加上酵素科技，讓人喝飲料也能從內打造自然美。新品將於12/13正式開賣，推出一日快閃買一送一優惠，飲料控快趁機喝兩杯嚐鮮。



▲先喝道買一送一，新品英式玫瑰拿鐵、玫瑰水+火焰玫瑰酵素推薦/ 先喝道提供、WalkerLand窩客島整理



玫瑰plus+系列包含三款明星飲品，各自展現不同層次的浪漫魅力。英式玫瑰拿鐵以輕柔的玫瑰香氣為基調，打造出奢華又溫暖的口感；英式玫瑰特調茶榮獲ITQI國際獎項，純淨茶香與玫瑰芳香令人著迷；而火焰玫瑰纖美酵素更融合了玫瑰花瓣、鳳梨酵素等多重天然成分，專為追求健康與美麗的人打造。這三款飲品以細膩的味道與健康理念，展現玫瑰之美，成為季節裡的絕佳選擇。



▲先喝道新品玫瑰plus+系列共有三款/ 先喝道提供、WalkerLand窩客島整理

先喝道買一送一

活動時間：2024/12/13

優惠品項：

英式玫瑰拿鐵買一送一

玫瑰水+火焰玫瑰酵素買一送一(每店限量20組，僅限門市自取)



先喝道 39元升級玫瑰plus+系列

優惠辦法：凡購買玫瑰系列（玫瑰水、特調茶、拿鐵、水果茶），還可加價39元升級玫瑰plus+系列。