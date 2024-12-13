繼光香香雞新品涮嘴到停不下來！被稱為鹹酥雞界LV的繼光香香雞，近年來大玩創意推出各種特色炸物新品，用最快樂的療癒美食陪伴大家。這次，推出炸雞界的隱藏王者「掌中寶」，以及隨時解饞的零嘴新選擇「卡滋脆餅」兩款新品，都是超涮嘴的滋味讓人一吃就上癮，新品開賣還有優惠，快到繼光香香雞吃起來。



▲▼繼光香香雞新品推薦：掌中寶、卡滋脆餅 / 繼光香香雞 提供、WalkerLand窩客島整理



繼光香香雞 掌中寶

售價：99元



繼光香香雞 卡滋脆餅

新品售價：35元

未販售門市：桃園新光三越、台中中山店



繼光香香雞新品優惠

優惠活動：12/12(四)～1/5(日)，凡至全台繼光香香雞門市不限消費金額即享「新品-掌中寶」加購優惠價79元(原價99元)；「新品-卡滋脆餅」加購優惠價29元（原價35元）。