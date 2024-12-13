繼光香香雞新品涮嘴到停不下來！被稱為鹹酥雞界LV的繼光香香雞，近年來大玩創意推出各種特色炸物新品，用最快樂的療癒美食陪伴大家。這次，推出炸雞界的隱藏王者「掌中寶」，以及隨時解饞的零嘴新選擇「卡滋脆餅」兩款新品，都是超涮嘴的滋味讓人一吃就上癮，新品開賣還有優惠，快到繼光香香雞吃起來。
▲▼繼光香香雞新品推薦：掌中寶、卡滋脆餅 / 繼光香香雞 提供、WalkerLand窩客島整理
以雞膝蓋部位的膝軟骨為主的「掌中寶」，每隻雞僅有兩顆，數量稀少且富含膠原蛋白，是炸雞界的珍稀美味。這次在全台繼光香香雞開賣，搭配新鮮洋蔥絲品嚐，下午或下班來一份超紓壓。並難得推出零食新品「卡滋脆餅」，主打鹹甜交織的海鹽焦糖風味，超酥脆的滋味不小心整份吃光光。
▲繼光香香雞新品推薦 / 繼光香香雞 提供、WalkerLand窩客島整理
為迎接新品上市，繼光香香雞特別推出限時優惠活動。於即日起至2025/1/5，全台門市不限消費金額即可享新品「掌中寶」加購價79元，「卡滋脆餅」加購價29元，超划算的新品優惠千萬別錯過，號召好友一起享受這場美味饗宴。
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▲繼光香香雞新品掌中寶「膝軟骨」 / 繼光香香雞 提供、WalkerLand窩客島整理
繼光香香雞 掌中寶
售價：99元
繼光香香雞 卡滋脆餅
新品售價：35元
未販售門市：桃園新光三越、台中中山店
繼光香香雞新品優惠
優惠活動：12/12(四)～1/5(日)，凡至全台繼光香香雞門市不限消費金額即享「新品-掌中寶」加購優惠價79元(原價99元)；「新品-卡滋脆餅」加購優惠價29元（原價35元）。