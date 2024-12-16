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超商甜點升級！新品「GODIVA巧克力蛋塔」必吃，日本LAWSON限定販售。

japanwalker LAWSON Godiva 超商新品 more
2024-12-16 10:43:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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超商甜點升級！日本 LAWSON 與巧克力品牌 GODIVA 再次攜手合作，聯手旗下 Uchi Café 甜點系列，打造出三款巧克力甜點。從濃郁蛋糕到奢華蛋塔，每一口都滿載巧克力的濃厚香氣。冬天來日本可別忘了來一場奢華盛宴。

▲超商甜點升級！日本 LAWSON 與巧克力品牌 GODIVA 再次攜手合作 / 日本 LAWSON 提供、WalkerLand窩客島整理

日本 LAWSON 與 GODIVA 聯名甜點即日起登場！分別包含「GODIVA 迷你巧克力蛋糕」、「GODIVA 雙層巧克力塔」、「GODIVA 雙層巧克力銅鑼燒」三款。最受矚目的就是強勢回歸的「GODIVA 雙層巧克力銅鑼燒」，內餡填滿微苦巧克力奶油與生巧克力，搭配Q彈的外皮，濃郁與滑順口感讓人無法抗拒。

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▲日本 LAWSON「GODIVA巧克力銅鑼燒」售價397円（含稅） / 日本 LAWSON 提供、WalkerLand窩客島整理


▲日本 LAWSON「GODIVA巧克力銅鑼燒」售價397円（含稅） / 日本 LAWSON 提供、WalkerLand窩客島整理

而「GODIVA 雙層巧克力塔」則是融入濃厚巧克力與酥脆塔皮，而「GODIVA 迷你巧克力蛋糕」更是聖誕節必備的小蛋糕，絕對是巧克力控的最愛。如果近期正好在日本旅行或工作，千萬別錯過這場專屬LAWSON的巧克力盛宴囉。
▲▼日本 LAWSON「GODIVA迷你巧克力蛋糕、GODIVA巧克力蛋塔」售價551円、售價430円（含稅） / 日本 LAWSON 提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本 LAWSON「GODIVA迷你巧克力蛋糕、GODIVA巧克力蛋塔」售價551円、售價430円（含稅） / 日本 LAWSON 提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本 LAWSON「GODIVA迷你巧克力蛋糕、GODIVA巧克力蛋塔」售價551円、售價430円（含稅） / 日本 LAWSON 提供、WalkerLand窩客島整理

 

日本LAWSON X GODIVA 巧克力甜點

販售時間：即日起開賣
販售品項：GODIVA迷你巧克力蛋糕／售價551円（含稅）、GODIVA巧克力蛋塔／售價430円（含稅）、GODIVA巧克力銅鑼燒／售價397円（含稅）

 

 

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