有閑購物「文創號」以其療癒人心的理念，在忙碌的現代生活中為消費者提供一趟名為「文創之旅」的獨特體驗。品牌的初衷是希望大家能從日常壓力中抽離，透過欣賞文創角色的可愛魅力，獲得片刻的心靈安慰與幸福感，再次面對人生挑戰。
▲解決聖誕交換禮物煩惱！文創號療癒聖誕活動，滿額贈品全攻略 / 有閑購物提供、WalkerLand窩客島整理
作為匯集多位人氣創作者的平台，「有閑購物」以各式創意小物為特色，無論是造型逗趣的壓克力吊飾、精緻實用的飲料杯提袋，還是富有個性的小禮品，消費者都能找到與眾不同的選擇。特別是在疲憊時停下腳步，欣賞這些創作者的用心之作，便能重新感受生活的美好。
迎接即將到來的聖誕節，「文創號」特別策劃了一場專屬活動，讓消費者在選購交換禮物時多一分驚喜與溫暖。活動於12月12日至31日盛大展開，期間內消費滿額即享有多重優惠，從滿99元免運費到滿699元直接折扣70元，更有一系列精美贈品，讓購物過程充滿儀式感。
▲「有閑購物」以各式創意小物為特色，搶攻送禮清單 / 有閑購物提供、WalkerLand窩客島整理
同時，針對WalkerLand專屬優惠，活動期間輸入優惠碼「XMAS」，即可享滿399元折扣50元的額外優惠。同時，文創號提供多層次的滿額贈品，消費滿199元贈送全套明信片；滿399元獲得壓克力吊飾與貼紙組；滿599元送飲料杯提袋；滿799元贈束口袋及紙膠帶組合；若消費達1399元，還能獲得上述所有贈品一套。值得注意的是，消費者可在商品頁面領取優惠券，並於結帳時使用，每人限用一次，數量有限，送完為止。
文創號的多樣化活動與優惠設計，滿足了各種不同需求的消費者。無論是為自己添購生活小物，還是挑選禮物送人，這場活動都為年末增添了濃濃的節日氣氛與購物樂趣。快搭上「文創號」，享受一趟溫馨滿載的療癒旅程吧。
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▲▼活動期間輸入優惠碼「XMAS」，即可享滿399元折扣50元的額外優惠 / 有閑購物提供、WalkerLand窩客島整理
文創號聖誕活動優惠
活動期間：2024年12月12日至12月31日
優惠內容：
滿99元免運費
滿699元折扣70元
WalkerLand專屬優惠
輸入優惠碼【XMAS】：滿399元現折50元
官網：https://shop.jollybuy.com/rset5
滿額贈品
滿199元：贈送全套明信片（四張入）
滿399元：贈送壓克力吊飾 + 貼紙
滿599元：贈送飲料杯提袋
滿799元：贈送束口袋 + 紙膠帶
滿1399元：贈送上述所有贈品一整套