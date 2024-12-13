台北君悅酒店攜手韓國知名料理節目「黑白大廚」的學餐名家李美英師傅，將韓國學餐經典帶到台灣，讓老饕吃貨們，可以在12/13至12/30期間於凱菲屋感受純正的韓國味。此次韓國美食節推出的佳餚包含安東燉雞、辣味牛肉湯、韓式糖餅等，搭配鐵製餐盤的呈現方式，完整還原韓國學校食堂的用餐體驗，帶來獨特的視覺與味蕾享受。



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▲韓國知名料理節目「黑白大廚」的學餐名家李美英師傅，將韓國學餐經典帶到台灣 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理



韓國超人氣李美英師傅，作為「黑白大廚」中少數未經營餐廳的參賽者，儘管名氣響亮，卻只能透過節目才能一窺其精湛廚藝。這次來台不僅是她的海外首秀，更在消息公佈後吸引大批粉絲訂位，首日訂位即告滿席，顯現其非凡的吸引力。台北君悅酒店總經理蔡鍈華表示，邀請李美英客座凱菲屋，是酒店推廣韓國文化的一部分，也期望透過這次合作吸引更多年輕消費者。



▲韓國超人氣李美英師傅，作為「黑白大廚」中少數未經營餐廳的參賽者 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理

同時，這一次除了有李美英師傅的料理之外，還特別還原了節目中曾令韓國米其林三星主廚安成宰驚豔的多道經典料理，例如鮮辣娃娃菜、辣味牛肉湯以及菜包肉等。尤其是鮮辣娃娃菜，以韓式梅子醬與辣椒粉等調和成靈魂醬汁，帶來鮮鹹爽脆又帶酸甜的層次感，令人一試難忘。辣味牛肉湯則以蒜香與韓式辣椒粉打底，再搭配牛肩胛肉、蕨菜、芋頭梗等，湯頭濃郁卻不油膩，顛覆傳統韓國料理重辣重鹹的印象。此外，「安東燉雞」更是必嚐之選。以韓式辣椒粉與蒜香作為基底，再搭配地瓜、香菇等食材燉煮，香濃的醬汁充分滲透雞肉，打造口感滑嫩的美味。「豆腐菜鬆拌」則以山茼蒿和豆腐碎為主，風味清新，極具健康概念。而「韓式五花肉包飯醬」，以杏仁碎、花生與濃郁的韓味醬調製，搭配厚實彈牙的五花肉片，更是將韓國經典滋味展現得淋漓盡致。▲特別還原了節目中曾令韓國米其林三星主廚安成宰驚豔的多道經典料理，例如鮮辣娃娃菜、辣味牛肉湯以及菜包肉 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理李美英師傅此次首度出國展現廚藝，特別提到與凱菲屋廚房團隊合作的過程令人感動，她表示，台灣同仁的熱情與專業令人印象深刻。她也笑言，凱菲屋主廚胡政裕的外貌與節目中的人氣外送員廚師相似度極高，讓她倍感親切。同時，美食節期間，凱菲屋亦為活動增添食藝巧思，以鐵製餐盤讓食客自行取菜，不僅營造出韓國學餐的氛圍，也讓整個用餐過程更具趣味性。台北君悅酒店以此活動將韓國的學餐文化完整呈現，為年底帶來濃厚的韓流風潮。▲李美英師傅此次首度出國展現廚藝，為台灣帶來最道地的韓國美食 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理

凱菲屋韓國美食節

活動時間：2024年12月13日至12月30日

活動地點：台北君悅酒店凱菲屋

特色介紹：主打多道韓國學餐經典料理，包含安東燉雞、辣味牛肉湯、韓式糖餅等，並以鐵製餐盤呈現，還原韓國學餐的用餐體驗。



韓國學餐名家李美英師傅快閃來台

客座日期：2024年12月13日、14日

活動內容：

李美英師傅親自站台，為現場食客介紹與調製料理。

部分經典菜色還原《黑白大廚》節目中的知名佳餚。



凱菲屋線上與電話訂位資訊

線上訂位：https://bit.ly/2024_CF_ChefMY

訂位專線：(02) 2720-1230