CAFE!N硬咖啡有新聯名、新品開賣！不斷跨界聯名的CAFE!N，這次與韓國設計團隊SUPERFICTION攜手，推出「SUPER NEW YEAR」系列，由韓國設計團隊運用擅長的3D軟體創作、多巴胺高飽和色彩，為硬咖啡設計全新視覺圖騰，並針對2025春節創作帶有吉祥寓意的作品，為過年增添不一樣的氛圍。不僅有聯名春節禮盒，更有聯名款飲品、餐點讓大家到硬咖啡有新選擇。
▲▼CAFE!N硬咖啡和韓國SUPERFICTION聯名推出新品 / CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理
CAFE!N攜手韓國設計團隊SUPERFICTION推出「SUPER NEW YEAR」系列，以節慶祝福為主題，設計出色彩鮮豔且充滿吉祥意涵的作品，並打造專屬IP角色「MISS JENN!E」與「Scott大叔」，透過咖啡與甜點傳遞新年能量。此次合作推出的「SUPER BOOK｜2025 SUPER新春禮盒」，結合原創3D圖案與螢光色系設計，內含紅茶包、咖啡球、爆米花等內容，特別推薦莓果青茶與焦糖鹹蛋黃口味，讓送禮更具亮點。
▲▼CAFE!N硬咖啡和韓國SUPERFICTION聯名春節禮盒 / CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理
並推出多款限定餐點，主打的「史考特抱抱黑糖奶酥吐司」以黑糖奶酥填滿節日幸福感，而三款新推出的軟餅乾則以濃郁的巧克力與水果風味帶來層次口感。此外，「辛奇起司牛大廚捲餅」巧妙融合韓國泡菜與雪花牛肉，搭配韓式甜辣醬，烘托出令人驚喜的辛香滋味。
▲▼CAFE!N硬咖啡和韓國SUPERFICTION聯名軟餅乾、限定包裝 / CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理
除了精彩的藝術合作，CAFE!N還推出全新「茶時光」系列茶飲，選用高品質茶葉製作四款季節限定茶飲，包括春玉蘭綠茶、夏紅玉紅茶、秋焙火烏龍與冬錫蘭奶茶。消費者可以選擇單純品嚐茶湯本味，也可以加價升級為鮮奶茶，享受奶茶的濃郁滋味。茶時光系列的命名靈感來自四季變化，讓每一杯茶飲都能呼應不同的季節情感。
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▲▼CAFE!N硬咖啡全新茶時光系列 / CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理
CAFE!N硬咖啡 SUPER聯名餐點
辛奇起司牛大廚捲餅 $125
史考特抱抱黑糖奶酥吐司 $75
棉花糖巧克力軟餅乾 $85
特濃焦糖巧克力軟餅乾 $8
全麥藍莓醬果軟餅乾 $85
CHILL!N錫蘭紅茶拿鐵 $65
SUPER BOOK新春禮盒 $620
12.31前預購享有早鳥優惠８折
CAFE!N硬咖啡 SUPER聯名禮盒
SUPERFICTION世界冠軍濾掛咖啡 $280
SUPERFICTION極萃咖啡球 $420
SUPER POPCORN 玉米濃湯爆米花 $55
CAFE!N硬咖啡 茶時光
春玉蘭綠茶 L$45 XL$60 +鮮奶另加20~25
夏紅玉紅茶 L$50 XL$65 +鮮奶另加20~25
秋焙火烏龍 L$45 XL$60 +鮮奶另加20~25
冬錫蘭奶茶 L$65 XL$85