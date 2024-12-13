CAFE!N硬咖啡有新聯名、新品開賣！不斷跨界聯名的CAFE!N，這次與韓國設計團隊SUPERFICTION攜手，推出「SUPER NEW YEAR」系列，由韓國設計團隊運用擅長的3D軟體創作、多巴胺高飽和色彩，為硬咖啡設計全新視覺圖騰，並針對2025春節創作帶有吉祥寓意的作品，為過年增添不一樣的氛圍。不僅有聯名春節禮盒，更有聯名款飲品、餐點讓大家到硬咖啡有新選擇。



▲▼CAFE!N硬咖啡和韓國SUPERFICTION聯名推出新品 / CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理



CAFE!N硬咖啡 SUPER聯名餐點

辛奇起司牛大廚捲餅 $125

史考特抱抱黑糖奶酥吐司 $75

棉花糖巧克力軟餅乾 $85

特濃焦糖巧克力軟餅乾 $8

全麥藍莓醬果軟餅乾 $85

CHILL!N錫蘭紅茶拿鐵 $65

SUPER BOOK新春禮盒 $620

12.31前預購享有早鳥優惠８折



CAFE!N硬咖啡 SUPER聯名禮盒

SUPERFICTION世界冠軍濾掛咖啡 $280

SUPERFICTION極萃咖啡球 $420

SUPER POPCORN 玉米濃湯爆米花 $55



CAFE!N硬咖啡 茶時光

春玉蘭綠茶 L$45 XL$60 +鮮奶另加20~25

夏紅玉紅茶 L$50 XL$65 +鮮奶另加20~25

秋焙火烏龍 L$45 XL$60 +鮮奶另加20~25

冬錫蘭奶茶 L$65 XL$85