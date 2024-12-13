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韓國年糕新吃法！涓豆腐韓式起司年糕鍋 黑松露年糕 韓國蛋捲開吃。

韓式 韓國 涓豆腐 年糕 more
2024-12-13 22:22:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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韓國美食升級新吃法！超夯韓食涓豆腐，這次特別推出冬季限定新菜、新豆腐鍋，不只是黑白大廚金度潤設計的限定菜，還有涓豆腐X桂冠聯名的「起司年糕」也加進豆腐鍋，超療癒起司、搭配小奢華黑松露，讓韓國年糕、韓式料理增添新吃法。

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▲▼涓豆腐X桂冠韓國起司年糕新品、金度潤星料理新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



針對冬天吃鍋話題，涓豆腐與桂冠聯手推出「韓式起司年糕」，在Q彈的年糕中間吃得到療癒起司內餡，不只可以在超市買回家煮火鍋，在涓豆腐的豆腐鍋也能吃得到。即日起在涓豆腐推出全新「打爆起司年糕嫩豆腐煲」濃郁的雙倍起司搭配韓式嫩豆腐煲，另一款「海菜起司年糕鮮魚嫩豆腐煲」則結合鮮魚與高營養海菜，適合篇好清爽風味的粉絲。

▲▼韓國起司年糕新吃法 涓豆腐X桂冠起司年糕 豆腐鍋推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


此外，這次涓豆腐也以奢華「黑松露」作為冬季新菜的亮點，推出新品「黑松露炸醬起司年糕」，吃得到韓式黑炸醬、巧達起司醬、黑松露三種濃厚風味，搭配Q彈年糕超涮嘴。同時涓豆腐也把超人氣烘蛋捲升級，推出新口味「黑松露烘蛋捲」內餡香氣爆濃。

▲▼涓豆腐新品 黑松露炸醬起司年糕 黑松露烘蛋捲  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


在2025/01/10前，到涓豆腐還能吃到米其林一星主廚、黑白大廚人氣主廚「金度潤」打造的限定料理「手切白灼豬五花」，以高湯悶煮的豬五花肉，搭配特製醬汁、豆腐、以及爽脆的新鮮現拌泡菜，最推薦依序堆疊起來一起品嚐，韓食控冬天衝涓豆腐吃一波。

▲▼涓豆腐攜手黑白大廚金度潤 金度潤星料理新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

涓豆腐 桂冠年糕新品、金度潤星料理

販售日期：2024/12/10起

 

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