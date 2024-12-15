不少日本漫畫家都是大分人，包括知名動漫《進擊的巨人》作者諫山創正是出生於大分縣日田市，而漫畫迷來到北九州市旅遊，自然不能錯過「北九州市漫畫博物館 」。館內有詳細的日本漫畫創作流程、漫畫角色互動體驗區，甚至閱讀區全部的漫畫可以不限時看到飽。



▲▼ 北九州市漫畫博物館常設展為松本零氏作品《銀河鐵道999》/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「北九州市漫畫博物館 」位於JR小倉站旁、集結動漫流行文化的「あるあるCity」五樓和六樓，從車站開始就可以看見《銀河鐵道999》的相關角色，這部作品出自漫畫博物館名譽館長松本零氏之手，因此入場處亦可見女主角梅德爾的身影。▲在北九州市漫畫博物館可以了解漫畫製作過程 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲北九州市漫畫博物館戰後漫畫史廊道展示經典漫畫作品 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝在「北九州市漫畫博物館 」不僅可以了解日本漫畫史，同時展示許多陪伴大家成長的經典漫畫，如：《哆啦A夢》、《七龍珠》、《城市獵人》等。展區設有互動裝置，包含挑戰漫畫角色的招牌動作、需擺出一模一樣的姿勢才能過關！此外，讓漫畫迷為之瘋狂的絕對是「北九州市漫畫博物館 」的閱讀區，7萬本漫畫任你看，許多居住在北九州市的漫畫迷為此都直接買年票。推薦閱讀： TOTO馬桶居然有博物館！免費小倉景點「TOTO博物館」，馬桶巧克力必買。

▲在北九州市漫畫博物館挑戰角色招牌動作的民眾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲北九州市漫畫博物館有7萬本漫畫供閱讀/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

北九州市漫畫博物館資訊

地址：北九州市小倉北區淺野2-14-5 Aru Aru City 5F-6F

電話：093-512-5077

官網：https://www.ktqmm.jp