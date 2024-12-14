草莓控久等了！台灣貝果品牌好丘Good Cho’s為了全新的草莓季特別推出兩款冬季限定貝果「草莓巧克力貝果、踏雪尋莓厚醬貝果」。選用產地直送的新鮮台灣草莓與世界級頂級巧克力，每一口都要讓草莓控喜歡、更要讓貝果控吃一口就停不下來。



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▲好丘Good Cho’s兩款冬季限定貝果草莓巧克力貝果、踏雪尋莓厚醬貝果 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理



好丘貝果表示，今年升級推出的經典大人系口味「草莓巧克力貝果」，融合產地直送的新鮮台灣草莓與世界級頂級巧克力，展現出濃厚的戀愛氛圍。好丘團隊挑選天然鮮果製作草莓乾，經萊姆酒細膩浸漬，讓果乾釋放出更加迷人的果香與酸甜滋味。同時，使用榮獲TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎項的莊園巧克力，這些來自南投思惟巧克力工坊的產品採用「Tree to Bar」製作方式，從可可豆採收到巧克力完成，所有環節皆在莊園內完成，保留了可可的極致新鮮與細膩層次。經典的苦甜巧克力結合濃郁果香，外表更以巧克力甘納許裝飾，讓每一顆貝果不僅美味更具吸引力，成為冬季戀愛的助攻神器。▲升級推出的經典大人系口味「草莓巧克力貝果」 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理此外，超人氣的「踏雪尋莓厚醬貝果」也強勢回歸，延續其「排隊秒殺」的傳奇。這款厚醬貝果使用32%白巧克力與奶油乳酪調製而成的濃郁內餡，加入少許檸檬汁點綴，酸甜比例平衡得恰到好處，濃滑口感讓人一吃便無法忘懷。其外層鋪滿新鮮多汁的台灣草莓，讓草莓的自然香氣與巧克力的濃厚滋味交織出完美協奏曲。這款貝果僅限於擁有玻璃屋美景的好丘On The Road在路上店供應，無論是美食還是拍照打卡，皆成為冬季必訪景點之一。▲超人氣的「踏雪尋莓厚醬貝果」強勢回歸 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此，好丘更在這個草莓季推動「分享幸福1比1」公益行動，將甜美滋味與溫暖愛心結合。2023年，好丘攜手兒童福利聯盟等公益團體，邀請企業與消費者參與貝果捐贈活動，為需要幫助的孩童送上冬日的幸福。12月16日至22日期間，消費者只需購買一顆草莓巧克力貝果，好丘即捐出一顆貝果給兒童福利聯盟。這項行動讓每一顆貝果都成為傳遞愛與溫暖的橋樑，也為聖誕佳節增添更多意義與感動。▲12月16日至22日期間，消費者只需購買一顆草莓巧克力貝果，好丘即捐出一顆貝果給兒童福利聯盟 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理

好丘草莓季 厚醬貝果

踏雪尋莓 每份169元

限定：好丘On The Road在路上 獨家販售

地址：台北市金華街161號 榕錦時光生活園區



好丘新品貝果 草莓巧克力

每顆80元

通路：好丘全通路販售