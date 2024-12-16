為了搶攻聖誕節聚會商機，王品針對旗下人氣餐廳「Oh my!原燒、莆田、尬鍋」推出聖誕節專屬優惠，其中「Oh my!原燒」提供期間限定的和牛聖誕三重奏，加購價499元，並有消費兌換伊比利豬梅花及LINE抽獎等驚喜。「莆田」主打聖誕花圈脆皮雞、萌寵松鼠魚與濃雪鮮乳吐司，內用打卡送氣泡飲。「尬鍋」則以雙人套餐送鹹酥雞、現金券回饋與自助吧無限供應，滿足耶誕聚餐多元需求。



▲活動期間到尬鍋點金尬意蘭做伙聯名雙人套餐，即可免費獲得一份真香鹹酥雞。 / Oh my!原燒、莆田、尬鍋提供、WalkerLand窩客島整理



超人氣「Oh my!原燒」為燒肉愛好者帶來期間限定的「和牛聖誕三重奏」，包括日本霜降和牛、澳洲和牛雪花以及伊比利豬梅花。這份夢幻組合的加購優惠價僅需499元，讓顧客能輕鬆享受頂級食材的美味。此外，自2024年12月16日至2025年1月5日，消費者只需至王品瘋美食領券並內用雙人套餐，即可兌換伊比利豬梅花一份，並參加LINE抽獎活動，有機會免費品嚐這款聖誕美味。



▲「和牛聖誕三重奏」，包括日本霜降和牛、澳洲和牛雪花以及伊比利豬梅花，加購優惠499元 / Oh my!原燒、莆田、尬鍋提供、WalkerLand窩客島整理

Oh my!原燒聖誕節限定

和牛聖誕三重奏：日本霜降和牛、澳洲和牛雪花、伊比利豬梅花，優惠加購價499元。

聖誕驚喜好禮：

2024/12/16-2025/1/5期間至王品瘋美食領券，內用雙人套餐可兌換伊比利豬梅花一份。

參加LINE抽獎活動，有機會免費享用和牛聖誕三重奏。



莆田耶誕限定菜單

聖誕花圈脆皮雞

聖誕萌寵松鼠魚

濃雪鮮乳吐司（加購優惠價199元）。

活動期間優惠：即日起至2025/1/12，內用拍照打卡送白葡萄氣泡飲每人一杯。



尬鍋聖誕節雙人套餐

2024/12/16-2025/1/1期間，點金尬意蘭做伙聯名雙人套餐送真香鹹酥雞一份。

消費現金券回饋：2025/1/15前至全台門市不限金額消費，贈500元現金券。完成指定任務，最高可獲得12,000元吃鍋金。