為了搶攻聖誕節聚會商機，王品針對旗下人氣餐廳「Oh my!原燒、莆田、尬鍋」推出聖誕節專屬優惠，其中「Oh my!原燒」提供期間限定的和牛聖誕三重奏，加購價499元，並有消費兌換伊比利豬梅花及LINE抽獎等驚喜。「莆田」主打聖誕花圈脆皮雞、萌寵松鼠魚與濃雪鮮乳吐司，內用打卡送氣泡飲。「尬鍋」則以雙人套餐送鹹酥雞、現金券回饋與自助吧無限供應，滿足耶誕聚餐多元需求。
▲活動期間到尬鍋點金尬意蘭做伙聯名雙人套餐，即可免費獲得一份真香鹹酥雞。 / Oh my!原燒、莆田、尬鍋提供、WalkerLand窩客島整理
超人氣「Oh my!原燒」為燒肉愛好者帶來期間限定的「和牛聖誕三重奏」，包括日本霜降和牛、澳洲和牛雪花以及伊比利豬梅花。這份夢幻組合的加購優惠價僅需499元，讓顧客能輕鬆享受頂級食材的美味。此外，自2024年12月16日至2025年1月5日，消費者只需至王品瘋美食領券並內用雙人套餐，即可兌換伊比利豬梅花一份，並參加LINE抽獎活動，有機會免費品嚐這款聖誕美味。
▲「和牛聖誕三重奏」，包括日本霜降和牛、澳洲和牛雪花以及伊比利豬梅花，加購優惠499元 / Oh my!原燒、莆田、尬鍋提供、WalkerLand窩客島整理
而中餐品牌「莆田」則以其獨具巧思的節慶擺盤與創新菜色，營造浪漫的耶誕氛圍。主廚將經典菜色如琥珀脆皮雞與糖醋松鼠魚加入耶誕裝飾元素，呈現精緻又具儀式感的節慶派對佳餚。甜點愛好者絕不能錯過的濃雪鮮乳吐司，是主廚以鮮乳與蛋液浸泡吐司後高溫酥炸而成，口感滑順甜蜜，價格僅需199元加購。活動期間內用並拍照打卡，還可免費獲得一杯白葡萄氣泡飲，為耶誕大餐增添更多儀式感。
▲活動期間內用並拍照打卡，還可免費獲得一杯白葡萄氣泡飲，為耶誕大餐增添更多儀式感 / Oh my!原燒、莆田、尬鍋提供、WalkerLand窩客島整理
對於想要溫暖過節的火鍋控來說，王品旗下台式潮鍋品牌「尬鍋」是不可錯過的選擇。其以濃郁雞湯作湯底，搭配雞油爆炒，完美呈現暖胃的節慶滋味。自2024年12月16日至2025年1月1日，凡到店點金尬意蘭做伙聯名雙人套餐，即可免費獲得一份真香鹹酥雞。此外，至2025年1月15日前，不限消費金額即可獲贈500元現金券，完成指定任務最高還可再賺取12,000元吃鍋金，讓每一次聚餐都物超所值。
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▲聖誕節限定「金尬意蘭做伙聯名雙人套餐」，即可免費獲得一份真香鹹酥雞 / Oh my!原燒、莆田、尬鍋提供、WalkerLand窩客島整理
Oh my!原燒聖誕節限定
和牛聖誕三重奏：日本霜降和牛、澳洲和牛雪花、伊比利豬梅花，優惠加購價499元。
聖誕驚喜好禮：
2024/12/16-2025/1/5期間至王品瘋美食領券，內用雙人套餐可兌換伊比利豬梅花一份。
參加LINE抽獎活動，有機會免費享用和牛聖誕三重奏。
莆田耶誕限定菜單
聖誕花圈脆皮雞
聖誕萌寵松鼠魚
濃雪鮮乳吐司（加購優惠價199元）。
活動期間優惠：即日起至2025/1/12，內用拍照打卡送白葡萄氣泡飲每人一杯。
尬鍋聖誕節雙人套餐
2024/12/16-2025/1/1期間，點金尬意蘭做伙聯名雙人套餐送真香鹹酥雞一份。
消費現金券回饋：2025/1/15前至全台門市不限金額消費，贈500元現金券。完成指定任務，最高可獲得12,000元吃鍋金。