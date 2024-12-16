日本美食就是吃不膩！日本超人氣漢堡排「肉的長谷川」正式南下插旗高雄，許在漢神巨蛋廣場開設南部首店，於即日起試營運，並於12/18正式開幕。開幕不僅有漢堡排下殺優惠，還加碼免費肉量升級，號召高雄人來吃最道地日本漢堡排。同時，全台門市同歡只要是點夠任一款套餐，就免費加送一份限定版beard papa’s 卡士達千層捲，一定要趁早來吃。



▲▼肉的長谷川插旗高雄漢神巨蛋，加量不加價優惠 / 肉的長谷川提供、WalkerLand窩客島整理



肉的長谷川 高雄漢神巨蛋店

地址：高雄市左營區博愛二路777號，漢神巨蛋購物廣場



肉的長谷川 高雄漢神巨蛋店 開幕優惠

活動期間：2024/12/18 至 12/20

優惠內容：

點選「日本和牛漢堡排套餐」699元降至499元，漢堡排份量從180克升級至270克，無需額外加價。



肉的長谷川 點漢堡排送beard papa’s

活動期間：即日起至2025/1/15

優惠內容：

凡點選任一套餐，即贈一份 beard papa’s 卡士達千層捲。