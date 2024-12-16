日本美食就是吃不膩！日本超人氣漢堡排「肉的長谷川」正式南下插旗高雄，許在漢神巨蛋廣場開設南部首店，於即日起試營運，並於12/18正式開幕。開幕不僅有漢堡排下殺優惠，還加碼免費肉量升級，號召高雄人來吃最道地日本漢堡排。同時，全台門市同歡只要是點夠任一款套餐，就免費加送一份限定版beard papa’s 卡士達千層捲，一定要趁早來吃。
▲▼肉的長谷川插旗高雄漢神巨蛋，加量不加價優惠 / 肉的長谷川提供、WalkerLand窩客島整理
在台北、新竹、新莊等地陸續開設分店的「肉的長谷川」，藉職人精神與高品質食材迅速打響名聲，以高品質和牛製成的漢堡排，肉汁豐富且口感細緻，再搭配豐富的套餐內容，讓肉肉控大推。這次受度插旗高雄，推出限時三天的加量優惠活動，從 12/18~12/20，凡點選「日本和牛漢堡排套餐」，原價699元降至499元，漢堡排份量從180克升級至270克，無需加價即可享受滿滿誠意。
▲▼肉的長谷川高雄漢神巨蛋試營運/ 肉的長谷川提供、WalkerLand窩客島整理
除了高雄首店的限定優惠活動，全台門市也同步推出暖心回饋，於即日起至明年1/15期間，凡至「肉的長谷川」全台門市點選任一套餐，即可獲得一份 beard papa’s 卡士達千層捲。此款千層捲內餡使用beard papa’s 招牌卡士達醬，搭配香草籽與歐洲進口奶油，餅皮柔軟細膩且層次分明，吃完漢堡排後來一份完美結束這一餐。
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▲肉的長谷川點漢堡排送beard papa’s 卡士達千層捲 / 肉的長谷川提供、WalkerLand窩客島整理
肉的長谷川 高雄漢神巨蛋店
地址：高雄市左營區博愛二路777號，漢神巨蛋購物廣場
肉的長谷川 高雄漢神巨蛋店 開幕優惠
活動期間：2024/12/18 至 12/20
優惠內容：
點選「日本和牛漢堡排套餐」699元降至499元，漢堡排份量從180克升級至270克，無需額外加價。
肉的長谷川 點漢堡排送beard papa’s
活動期間：即日起至2025/1/15
優惠內容：
凡點選任一套餐，即贈一份 beard papa’s 卡士達千層捲。