搶攻吃到飽商機！大倉久和大飯店與大分縣攜手合作推出大分縣特產吃到飽12月限定活動，大倉久和為了讓吃到飽控可以品嚐到大分縣的在地美食，特別於12/17至12/19推出為期三天的限定口碑場活動，並於2025年2月展開為期兩週的正式活動，精選大分縣頂級食材，為老饕們帶來一場味蕾的奢華盛宴。



▲大倉久和大飯店與大分縣攜手合作推出大分縣特產吃到飽12月限定活動 / 大倉久和大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



日本大分縣以擁有全國最豐沛的溫泉湧出量和最多的溫泉泉眼聞名，不僅以別府和湯布院等溫泉聖地吸引眾多觀光客，更以出產高品質食材著稱，包括和牛、鰤魚、鮃魚及生蠔等，皆日本當地最有特色的物產美食。大倉久和大飯店特與大分縣攜手合作，於12月17日至19日推出為期三天的限定口碑場活動。



其中，歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉與桃花林中華料理主廚王建榮，共同以創意烹調技藝呈現多道特色料理，其中最受矚目的「爐烤大分縣和牛佐香草野菇肉汁」，選用大分縣和牛為主角，搭配以乾香菇、紅蔥頭和法式多密醬調製的濃郁醬汁，完美提升和牛的層次與深度。



此外，王建榮主廚則以中式手法演繹「煙燻浸滷大分和牛」，選用4級以上的大分和牛，結合紹興酒與中藥材精心燉煮，讓牛肉香氣四溢；而「大分和牛牛生湯」則融合台南傳統燉湯技藝，以牛骨與藥材熬煮8小時，湯色琥珀，鮮香無比。



▲歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉與桃花林中華料理主廚王建榮，共同以創意烹調技藝呈現多道大分特色料理 / 大倉久和大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

大倉久和 日本大分縣食材限定饗宴

口碑場活動：2024年12月17日至19日

活動地點：

歐風館自助餐廳（主打法式與融合料理）

桃花林中華料理（主打中式和牛創意料理）



歐風館吃到飽：爐烤大分縣和牛佐香草野菇肉汁、冷醃鰤魚襯椪柑綜合沙拉、深海蝶魚 / 大分生蠔 / 奶油柚子胡椒鮮蝦

桃花林中華料理：煙燻浸滷大分和牛、大分和牛牛生湯

消費優惠：12月口碑場前至桃花林消費滿3,000元，即可獲得桃花林和牛料理6折優惠券。