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史努比快閃店華山！​​​​​​​史努比甜點世界快閃店 珍奶史努比買爆。

史努比 華山 快閃店 珍奶 more
2024-12-16 21:51:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：史努比甜點世界快閃店
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編輯 張人尹

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史努比快閃店回歸華山！讓粉絲尖叫買爆的「史努比」這次再度快閃華山，全新主題「史努比甜點世界快閃店」在2024/12/21起正式登場，本次以可愛的甜點作為全新風格，推出新系列周邊小物，讓史努比控都超期待，準備衝華山買爆。

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▲▼史努比甜點世界快閃店 史努比華山快閃店必買推薦 / 史努比快閃店提供、WalkerLand窩客島整理



本次「史努比甜點世界快閃店」在2024/12/21(六)-2025/4/7(一)插旗華山中4A館，主打可愛療癒的甜點系列周邊。在官方粉絲團搶先預告萌系小物「史努比甜甜圈玩偶」、還有人氣超高「歐拉夫珍奶玩偶」，推出22cm大尺寸、13cm小尺寸兩種選擇，搭配溫柔的奶茶色系，一定要先買來掛在包包上。

▲▼史努比華山快閃店必買推薦 珍奶史努比玩偶系列 / 史努比快閃店提供、WalkerLand窩客島整理


除此之外，本次快閃店也特別推出超台味「茄芷袋」主題周邊，不同於傳統的尼龍網布半透明袋，這次茄芷袋採用帆布拼接設計，結合復古與時尚。並且推出飲料提袋、零錢包、手提袋等不同尺寸與功能，搭配可愛探頭的史努比與歐拉夫，更讓粉絲通通都想包款收藏。

▲▼史努比華山快閃店必買推薦 台味茄芷袋史努比系列 / 史努比快閃店提供、WalkerLand窩客島整理


 

史努比甜點世界快閃店 活動資訊

活動時間：2024/12/21(六)~2025/04/07(一)
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館
營業時間：10：30-19：00

 

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