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台南咖啡廳新歡！台南ABG COFFEE攜手蜷尾家咖啡麵包 台南咖啡美拍再加一。

ABG Coffee 蜷尾家 台南 咖啡 more
2024-12-17 08:19:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：ABG COFFEE
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編輯 張人尹

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台南咖啡廳再加一！質感咖啡廳ABG COFFEE分店開到台南，延續以往的文青風格，不只裝潢充滿現代感、好拍好打卡之外，同時加入台南在地特色，並且攜手台南甜點「蜷尾家」推出聯名咖啡麵包，讓「台南必拍咖啡廳」收藏清單又有新歡。

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▲▼ABG COFFEE台南店開幕 攜手蜷尾家推出台南獨家咖啡麵包 / ABG COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理



ABG COFFEE台南店位於人氣景點林百貨周邊，以日治風格建築為背景，裝潢以深色木紋為主調，加上復古磁磚、燈條與大面積玻璃打造光影變化，在傳統情調中增添現代感氣氛，讓粉絲們每個角落都好拍。不只裝潢風格呼應在地文化，ABG COFFEE更攜手台南甜點「蜷尾家」共同推出限定咖啡麵包，台式麵包搭配濃郁咖啡香，是指在台南店才吃得到的限定點心。

▲▼ABG COFFEE台南店必拍打卡點 必吃蜷尾家甜點 / ABG COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理


同時，ABG COFFEE台南店也推出獨家限定上衣，靈感源自鹹奶油厚片與品牌紙杯，結合美式文化與復古潮流旗格元素，創作出專屬品牌角色，將生活風格與咖啡文化融為一體。本次限定Tee即日起台南店獨家販售，粉絲們先收進口袋名單，到台南一定要朝聖探店。

▲▼ABG COFFEE台南獨家週邊限定上衣 / ABG COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

 

ABG COFFEE 台南忠義店

地址：台南市中西區忠義路二段 77 號
電話：( 06 ) 2214833

 

 

 

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