去嘉義必吃美食再加一！去嘉義玩許多人第一站都會直衝「林聰明沙鍋魚頭」，吃一碗傳承70年的沙鍋魚頭，這次林聰明首次跨足火鍋，在今年冬天正式開設全新個人小火鍋「聰明鍋」，進駐嘉義最新文創基地「山樣子美食基地」，目前12月試營運僅有三天對外營運，並預計在明年2/22正式開幕，下次到訪嘉義不妨吃吃看聰明鍋。
▲嘉義火鍋最新推薦 林聰明首間火鍋店「聰明鍋」/ 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
林聰明首間個人小火鍋「聰明鍋」，以「阿里山下第一鍋」自居，店觀裝潢部分以紅色為主視覺，一改原先傳統小吃店的印象，選用台灣檜木與龍柏木質妝點，呈現出截然不同的氛圍。這次以個人小火鍋全新品牌亮相，再加上飲料自助吧讓人無限暢飲，為了好好的測試並改進，目前12月確定僅開放12/15、12/28、12/29三天試營運，不提供預約，僅可現場排隊，想要搶先吃到聰明鍋的火鍋控，一定要把握時間。
▲林聰明首間火鍋店「聰明鍋」為個人小火鍋形式/ 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
火鍋最重要的鍋底傳承至林聰明沙鍋魚頭70年的經典湯底，熬煮十小時的豬骨高湯。並和雲林知名品牌「農場晃晃」合作，推出綠色循環培育的優質肉品，包括台灣頂級安格斯牛、吃亞麻籽長大的豬、天然放養福氣土雞腿等，吃得安心又健康。
▲嘉義林聰明火鍋店「聰明鍋」選用優質肉品/ 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
更有超吸睛的沙鍋龍蝦鍋與酸菜魚新品，選用在地海鮮如東石蛤蜊、蚵仔及鱸魚，充分展現嘉南平原的豐富物產，帶來地道又創新的美食體驗。以永續採購為理念的「聰明鍋」，希望以在地好食材讓每位顧客感受阿里山下的美味誠意。
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▲聰明鍋選用在地永續食材海產/ 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
林聰明火鍋 聰明鍋
地址：嘉義市東區大雅路一段730