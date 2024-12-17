去嘉義必吃美食再加一！去嘉義玩許多人第一站都會直衝「林聰明沙鍋魚頭」，吃一碗傳承70年的沙鍋魚頭，這次林聰明首次跨足火鍋，在今年冬天正式開設全新個人小火鍋「聰明鍋」，進駐嘉義最新文創基地「山樣子美食基地」，目前12月試營運僅有三天對外營運，並預計在明年2/22正式開幕，下次到訪嘉義不妨吃吃看聰明鍋。



▲嘉義火鍋最新推薦 林聰明首間火鍋店「聰明鍋」/ 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理



林聰明首間個人小火鍋「聰明鍋」，以「阿里山下第一鍋」自居，店觀裝潢部分以紅色為主視覺，一改原先傳統小吃店的印象，選用台灣檜木與龍柏木質妝點，呈現出截然不同的氛圍。這次以個人小火鍋全新品牌亮相，再加上飲料自助吧讓人無限暢飲，為了好好的測試並改進，目前12月確定僅開放12/15、12/28、12/29三天試營運，不提供預約，僅可現場排隊，想要搶先吃到聰明鍋的火鍋控，一定要把握時間。



▲林聰明首間火鍋店「聰明鍋」為個人小火鍋形式/ 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理