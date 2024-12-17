台灣首家嘉佩樂酒店，台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），將於2025年第一季在台北市敦化北路正式開幕，為亞洲豪華酒店市場注入全新活力。作為嘉佩樂酒店集團在台灣的旗艦之作，酒店以其獨特的設計哲學和卓越的服務標準，成為城市綠意中的一顆璀璨明珠。



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台北嘉佩樂酒店由國際知名設計師André Fu操刀設計，酒店以現代雅居為核心理念，融合台北的文化特色與國際視野，打造出專屬於旅客的詩意居所。從室內設計到整體氛圍，台北嘉佩樂酒店的每一個細節都散發著獨特的藝術氣息與當代風尚，為旅客帶來難以忘懷的入住體驗。



台北嘉佩樂酒店這座酒店坐落於台北市最迷人的林蔭大道敦化北路，以其靜謐而綠意盎然的環境為基礎，展現了一種與城市喧囂截然不同的生活方式。設計師André Fu將其稱為「活力與詩意交織的空間」，並表示，他希望透過其設計語言，賦予台北這座城市一種新穎的文化詮釋。他在酒店內運用了細膩的美學語彙，將臺北的獨特性轉化為一系列視覺和空間的藝術呈現。酒店內部如同一場展覽之旅，從大廳到客房，每一處都讓人感受到藝術與文化的濃厚氛圍，賓客彷彿置身於一位旅行家的私人宅邸，細細品味城市帶來的靈感。



嘉佩樂品牌一向以打造「客廳」為核心概念，而臺北嘉佩樂酒店的客廳更是品牌精神的完美體現。這裡不僅是迎接賓客的空間，更是一個能夠激發共鳴、讓人感到溫暖的交流場域。設計靈感取材於旅途中收集的珍貴回憶，每一件裝飾品、每一幅藝術作品都承載著故事與情感，讓賓客在此感受到家的溫馨與歸屬感。同時，整體設計強調「以人為本」，從細緻入微的空間規劃到選材用料，都展現了以賓客需求為中心的設計哲學。André Fu的設計理念，透過藝術化的表現手法，讓人得以在繁忙的城市生活中找到一片屬於自己的靜謐之地。酒店內的嘉佩樂水療及健身中心（Capella Wellness）則為賓客提供了另一種心靈與身體的慰藉。中心設有多間芳療室，其拱形天花板設計靈感來自於內在秩序與自我察覺，象徵了一種沉靜與和諧的精神追求。在這裡，賓客能夠完全脫離日常的壓力與喧囂，沉浸於純粹的放鬆體驗中。這一設施不僅僅是一個安靜的避世之地，更是身心靈平衡的現代詮釋，讓人在酒店的每一刻都感受到生活的質感與深度。餐飲體驗作為臺北嘉佩樂酒店的一大亮點，酒店特別打造了五間風格各異的餐飲空間，充分結合了文化、設計與味覺的多重享受。西餐廳以古典歐洲為設計靈感，璀璨的吊燈與深色調的絲絨材質交織出一種宏偉與華麗的氛圍。而甜點坊則以玻璃窗迎接自然光線，並結合溫暖的色調，營造出宛如巴黎街頭咖啡館般的浪漫情調，是品味輕食與甜點的理想場所。大廳酒吧則以沙龍精神為靈感，設計猶如一處私人會客室，是臺北社交名流的重要聚集地，溫暖的光線與舒適的布局讓人感受到無比的愜意。此外，中餐廳與日式餐廳分別以東西方文化為核心，展現截然不同的設計美學。中餐廳透過8米寬的牡丹手工鑲嵌圖案以及取材自紅瓦屋頂的天花板設計，重新詮釋了台灣傳統建築的優雅與溫馨；而日式餐廳則以「留白之美」為核心理念，透過障子窗框與光影變化營造出如詩般的沉靜氛圍，邀請賓客在這片空間中探索自我，感受侘寂美學的不完美之美。這五間餐飲空間不僅在味覺上滿足老饕，更在視覺與感官層面帶來深刻的文化體驗。台北嘉佩樂酒店作為亞洲豪華酒店的新標竿，將文化、設計與服務完美結合，致力於為每位訪客帶來深刻的情感聯結與專屬記憶。這座城市綠洲，不僅是旅人短暫停靠的居所，更是探索台北迷人文化與生活的起點，無論是身處酒店內的各式設施，還是步入敦化北路的林蔭大道，都能感受到這座酒店獨一無二的魅力。



