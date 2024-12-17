搶攻年末聚餐吃到飽商機，台北凱撒大飯店針對館內Checkers自助吃到飽餐廳推出「日本美食盛宴」，以豐富的日式料理搶攻餐飲市場。本次餐檯從冷盤前菜到熱騰騰的鍋煮燉品，涵蓋超過20道經典日式佳餚，並結合當季食材與傳統技藝，帶來全新吃到飽美食體驗。



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▲台北凱撒781元日料吃到飽！Checkers日本美食「大阪燒 燒鳥」吃到飽 / 台北凱撒Checkers自助餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



並且，Checkers的招牌窯烤披薩也換上日式風味，搭配傳統手法製作的「日式蒸物」，將食材的原味與豐富口感完美呈現，吸引愛好日本料理的老饕們前來品嚐。其中最受矚目的包括以高湯、培根及大量蔬菜調製的「大阪燒」，搭配柴魚片香氣四溢，令人食指大動。



再者，象徵日本祭典的「日式炒麵」，則以特製靈魂醬汁拌炒，帶出濃郁香醇的醬香，令人忍不住再三回味。而日式蒸物更是主打菜色之一，主廚以蒸氣瀰漫杉木香的方式料理，將時蔬、海鮮與肉類的鮮味提升到新的境界，並提供果香四溢的「桔汁醬油」或辛香微辣的「薑汁醬油」增添多層次風味。



▲台北凱撒搭配傳統手法製作的「日式蒸物」，將食材的原味與豐富口感完美呈現，吸引愛好日本料理的老饕們前來品嚐 / 台北凱撒Checkers自助餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



台北凱撒Checkers自助餐廳「日本美食盛宴」吃到飽

此外，還有主廚嚴選台灣溫體肉雞，炭火燒製的「燒鳥」以多次反覆炙烤上色，外皮焦香、內里多汁，搭配無限暢飲的生啤酒或柏克金啤酒，讓用餐氛圍更加歡愉。此外，平日晚餐及假日午晚餐時段，還能品嚐到正值漁季的「鹽烤秋刀魚」，以阿拉斯加海鹽調味，呈現甘美鮮香；而季節炸物則結合海苔粉、唐辛子等佐料，讓味蕾感受更豐富的驚喜。除此之外，本次活動也帶來多道家常風味日式佳餚。以柴魚昆布高湯熬製的「關東煮」，溫暖冬日心靈；而「豬肉壽喜燒」則運用鹹甜濃郁的湯汁，讓人回味無窮。特別推薦結合台灣梅子醋與日式黑醋的「黑醋雞」，酸香提味與肉質柔嫩相得益彰。而「紫蘇櫻花蝦壽司」更是以東港直送的鮮蝦製成，將台日特色完美融合。最後，即日起至12/31，加入「凱撒美食VIP」會員可享專屬優惠，不僅能獲得價值千元的會員禮包，還可享受周一至周四自助午、晚餐「二人同行，第二人38折」的超值方案，結合服務費後，每人只需781元起即可暢享日式美味。▲炭火燒製的「燒鳥」以多次反覆炙烤上色，外皮焦香、內里多汁，以柴魚昆布高湯熬製的「關東煮」，溫暖冬日心靈 / 台北凱撒Checkers自助餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

料理亮點

主打20多道日式經典料理，結合當季特色，讓饕客體驗日式風味。

大阪燒：高湯、培根與蔬菜製成，搭配飄逸柴魚片。

日式炒麵：加入特製靈魂醬汁與日式香醋，炒至醬香濃郁。

日式蒸物：以傳統手法料理，搭配桔汁醬油或薑汁醬油增添風味。

燒鳥：台灣溫體肉雞炭火燒製，多次炙烤呈現焦香色澤。

鹽烤秋刀魚：正值漁季的秋刀魚，以阿拉斯加海鹽提味，甘美鮮香。

關東煮：柴魚昆布熬煮的高湯，適合冬季暖胃。

豬肉壽喜燒：鹹甜濃郁，口感細膩。

黑醋雞：使用台灣梅子醋與日式黑醋結合，酸香滑嫩。

紫蘇櫻花蝦壽司：東港鮮蝦製作，口感豐富。



會員優惠

凱撒美食VIP會員禮包：價值千元的會員大禮包。

限時優惠券：週一至週四自助午、晚餐「二人同行，第二人享38折」。

最低價格：含服務費每人只需781元起。



活動時間：即日起至12月31日止

詳細資訊：台北凱撒大飯店官網：https://taipei.caesarpark.com.tw/



▲周一至周四自助午、晚餐「二人同行，第二人38折」的超值方案 / 台北凱撒Checkers自助餐廳提供、WalkerLand窩客島整理