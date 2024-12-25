福岡縣北九州市中心景點「小倉城庭園」，景緻優美、氛圍靜謐舒心，是北九州人閒暇之餘喜歡沈澱心靈的去處，更是人氣數一數二的北九州賞楓景點；「小倉城庭園」所在之處就位於「小倉城」旁邊，窩客島建議直接買聯通票，價格會比個別買門票來得划算。



▲▼北九州景點推薦小倉城庭園，建議直接買小倉城聯通票/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「小倉城庭園」昔日為小笠原氏的前別墅，擁有典型的江戶時代武士書房。值得一提的是，儘管物換星移、周邊建築與人文生活早已現代化，然而在熱鬧的北九州市中心、被高樓大廈包圍之下，至今卻仍保有自然庭園造型以及江戶時代氛圍更顯得格外難能可貴。



▲▼風景怡人的小倉城庭園在楓葉季景色更上一層樓/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





「小倉城庭園」主要劃分四大區域：庭園區、書院區、展覽區和體驗區。在書院的陽台可以俯瞰整個庭園景觀，其中又以楓葉季景緻最令人傾心；此外，熱衷茶道文化的日本旅遊愛好者來到「小倉城庭園」，可以參與正宗茶道體驗，抑或是在陽台一邊享用抹茶和甜點，一邊享受花園美景。



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▲▼在小倉城庭園陽台可邊享用抹茶、甜點，邊飽覽庭園景觀/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



小倉城庭園 資訊

地址：北九州市小倉北區城內1-2

電話：+81-93-582-2747