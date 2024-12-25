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北九州賞楓景點！藏在市中心的世外桃源「小倉城庭園」，推薦正宗茶道體驗。

小倉城庭園 日本 小倉景點 北九州市
2024-12-25 08:17:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

福岡縣北九州市中心景點「小倉城庭園」，景緻優美、氛圍靜謐舒心，是北九州人閒暇之餘喜歡沈澱心靈的去處，更是人氣數一數二的北九州賞楓景點；「小倉城庭園」所在之處就位於「小倉城」旁邊，窩客島建議直接買聯通票，價格會比個別買門票來得划算。

▲▼北九州景點推薦小倉城庭園，建議直接買小倉城聯通票/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「小倉城庭園」昔日為小笠原氏的前別墅，擁有典型的江戶時代武士書房。值得一提的是，儘管物換星移、周邊建築與人文生活早已現代化，然而在熱鬧的北九州市中心、被高樓大廈包圍之下，至今卻仍保有自然庭園造型以及江戶時代氛圍更顯得格外難能可貴。

▲▼風景怡人的小倉城庭園在楓葉季景色更上一層樓/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「小倉城庭園」主要劃分四大區域：庭園區、書院區、展覽區和體驗區。在書院的陽台可以俯瞰整個庭園景觀，其中又以楓葉季景緻最令人傾心；此外，熱衷茶道文化的日本旅遊愛好者來到「小倉城庭園」，可以參與正宗茶道體驗，抑或是在陽台一邊享用抹茶和甜點，一邊享受花園美景。

推薦閱讀：日本百大名城！福岡賞櫻景點「小倉城」，流鏑馬體驗必玩。

▲▼在小倉城庭園陽台可邊享用抹茶、甜點，邊飽覽庭園景觀/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

小倉城庭園 資訊

地址：北九州市小倉北區城內1-2
電話：+81-93-582-2747

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