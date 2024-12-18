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日本麥當勞 x graniph「紙袋側背包、大麥克棒球外套」開放預購！薯條、麥克雞塊通通有。

japanwalker 麥當勞 聯名 日本 more
2024-12-18 19:03:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：graniph
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

麥當勞「紙袋側背包、大麥克棒球外套」超可愛！日本設計品牌 graniph 攜手麥當勞，推出全新聯名系列，並於即日起預購開跑。這次商品融合大麥克、奶昔大哥，以及紙袋包裝等元素，打造出多款創意單品與配件，麥當勞控怎麼能錯過？現在就趕緊來看看。
▲▼日本設計品牌 graniph 攜手麥當勞，推出全新聯名系列 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼日本設計品牌 graniph 攜手麥當勞，推出全新聯名系列 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼日本設計品牌 graniph 攜手麥當勞，推出全新聯名系列 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



graniph 作為日本知名的服飾品牌，向來以大膽的設計與趣味主題聞名，此次攜手全球速食龍頭「麥當勞」，打造出多款兼具實用性與話題性的聯名商品。這次合作靈感來自麥當勞的經典角色與人氣餐點，如奶昔大哥、經典大麥克、金黃薯條，以及期間限定的可樂餅漢堡等，充分展現品牌標誌性元素。

推薦閱讀：日本「麥當勞福袋 2025」購買方式一次看！大麥克夜燈、懶人薯條夾必收。
▲日本麥當勞聯名系列推出 21 種單品，價格帶落在 3,500 日圓至 17,000 日圓之間 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲日本麥當勞聯名系列推出 21 種單品，價格帶落在 3,500 日圓至 17,000 日圓之間 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​


此次聯名系列共推出 21 種單品，價格帶落在 3,500 日圓至 17,000 日圓之間。從街頭風滿滿的棒球外套，到日常百搭的寬版帽T應有盡有，其中包括「薯條聯名T恤」以溢出盒外的薯條與番茄醬勾勒而成，趣味十足，以及「可樂餅漢堡T恤」將麥當勞期間限定的口味創意融入服裝設計，為速食迷提供專屬單品等。
▲日本麥當勞加碼「可樂餅漢堡T恤」期間限定登場 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲日本麥當勞加碼「可樂餅漢堡T恤」期間限定登場 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

還有「紙袋側背包」，以經典麥當勞包裝為靈感，打造實用又吸睛的配件，以及超可愛的「大麥克棒球外套」將招牌漢堡的層次與顏色融入設計，既時尚又具收藏價值。不過大家要注意，本次商品已於即日起開放預購，並於12/24正式開賣，對於喜愛速食文化或潮流服飾的粉絲，這次聯名絕對值得入手。
▲▼日本麥當勞「紙袋側背包、大麥克棒球外套」超欠買 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼日本麥當勞「紙袋側背包、大麥克棒球外套」超欠買 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼日本麥當勞「紙袋側背包、大麥克棒球外套」超欠買 / graniph提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

日本設計品牌 graniph x 麥當勞

販售期間：即日起開放預購；12/24正式開賣
販售網站：https://www.graniph.com/collection/collection_00350

 

 

 

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