我就問敢不敢點！寒流侵襲冷颼颼的天氣就是想吃火鍋暖身、暖胃，其中在雙北超高人氣的「詹記麻辣火鍋」，以神級鴨血和道地的台式麻辣鍋底，在新莊、東區和西門町都有滿滿的排隊人潮。這次，破天荒跨界和 eyecandle聯名，推出詹記鴨血、豆腐香氛蠟燭，超獵奇的聯名讓網友紛紛表示點蠟燭會不會聞著聞著就肚子餓，為今年聖誕交換禮物帶來一絲新樂趣。



▲▼詹記Ｘeyecandle鴨血豆腐香氛蠟燭，聖誕交換禮物推薦/ 詹記提供、WalkerLand窩客島整理



詹記Ｘeyecandle香氛蠟燭

鴨Candle 280元/個

詹記板豆腐造型蠟燭，香氛調性為「巧克力辣椒chocolate and chili created by David Chieze」



豆Candle 280元/個

詹記ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ鴨血造型蠟燭，香芬調性為「黑茶Black Tea」



鴨&豆 Candle組 500元/組

包含1個鴨Candle與1個豆Candle (商品組合固定)



詹記Ｘeyecandle香氛蠟燭販售通路

1、線下實體購買據點 : 詹記旗下3間實體餐廳皆可直接購買 (詹記敦南店、詹記西門大世界、詹記新莊總店)。

2、線上購買連結 : Everyday Object獨家上架線上商城(連結: https://walkr.tw/xgB3XRaL)

3、詹記x Uber Eats限定聯名包裝組 : 2025年1月3號之前至Uber Eats下單選購「蠟燭【鴨血+豆腐】組合」，可獲得與Uber Eats聯名打造限定包裝，且每個聯名包裝上還有 Uber One 一個月方案適用的優惠(於外送平台下單的售價，另包含平台運送服務費用)