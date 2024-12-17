我就問敢不敢點！寒流侵襲冷颼颼的天氣就是想吃火鍋暖身、暖胃，其中在雙北超高人氣的「詹記麻辣火鍋」，以神級鴨血和道地的台式麻辣鍋底，在新莊、東區和西門町都有滿滿的排隊人潮。這次，破天荒跨界和 eyecandle聯名，推出詹記鴨血、豆腐香氛蠟燭，超獵奇的聯名讓網友紛紛表示點蠟燭會不會聞著聞著就肚子餓，為今年聖誕交換禮物帶來一絲新樂趣。
▲▼詹記Ｘeyecandle鴨血豆腐香氛蠟燭，聖誕交換禮物推薦/ 詹記提供、WalkerLand窩客島整理
詹記Ｘeyecandle全新聯名款香氛蠟燭，以招牌的「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ鴨血」與「滑嫩豆腐」為靈感，推出超擬真的「鴨&豆」3D香氛蠟燭，就連觸感也完美還原。至於香氛味道大家也不用太害怕，「鴨Candle」融合了麻辣鍋香料的辛香，搭配巧克力的甜感，創造出獨特的辣椒巧克力香氣。而「豆Candle」則選用與豆類發酵後相近的黑茶香，帶點普洱茶的醇厚甘甜，讓人聯想到熟成茶葉的療癒氣息。
▲詹記鴨血香氛蠟燭為辣椒巧克力香氣，豆腐蠟燭則是黑茶香/ 詹記提供、WalkerLand窩客島整理
包裝設計更是這次聯名的亮點之一，由曾操刀金曲獎設計的盧翊軒親自操刀，將鴨血與豆腐的元素巧妙融入經典紅色紙盒中，簡約又充滿復古新潮感。盒身更貼心加上「This is not a toy！」的標語，讓人一眼識別又充滿趣味。無論是作為交換禮物或年末的收藏品，都能帶來獨一無二的驚喜與話題性。
推薦閱讀：史努比聖誕倒數日曆！史努比新聯名超萌 衝康是美買交換禮物。
▲詹記Ｘeyecandle鴨血豆腐香氛蠟燭/ 詹記提供、WalkerLand窩客島整理
詹記Ｘeyecandle香氛蠟燭
鴨Candle 280元/個
詹記板豆腐造型蠟燭，香氛調性為「巧克力辣椒chocolate and chili created by David Chieze」
豆Candle 280元/個
詹記ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ鴨血造型蠟燭，香芬調性為「黑茶Black Tea」
鴨&豆 Candle組 500元/組
包含1個鴨Candle與1個豆Candle (商品組合固定)
詹記Ｘeyecandle香氛蠟燭販售通路
1、線下實體購買據點 : 詹記旗下3間實體餐廳皆可直接購買 (詹記敦南店、詹記西門大世界、詹記新莊總店)。
2、線上購買連結 : Everyday Object獨家上架線上商城(連結: https://walkr.tw/xgB3XRaL)
3、詹記x Uber Eats限定聯名包裝組 : 2025年1月3號之前至Uber Eats下單選購「蠟燭【鴨血+豆腐】組合」，可獲得與Uber Eats聯名打造限定包裝，且每個聯名包裝上還有 Uber One 一個月方案適用的優惠(於外送平台下單的售價，另包含平台運送服務費用)