坐落於台北市松山區靜謐巷弄間，一間可可愛愛又好吃的麵包店「KANG Artisan Bakery」即日起正式開幕。由德麥法國萊思克盃冠軍、前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚（Barry Kang）親手打造的烘焙坊，不僅是Chef Kang十五年以上烘焙經驗的結晶，更承載著他對麵包藝術的深刻熱愛與創作的堅持，要讓台北麵包控的必吃清單再加1。



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▲一間可可愛愛又好吃的麵包店KANG Artisan Bakery新開幕 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



全新開幕的「KANG Artisan Bakery」是一間不論置身何地都能嶄露光芒的烘焙坊。Chef Kang從選址、設計到品牌Logo的構思，每一處細節都匠心獨具，展現其對麵包藝術的尊重與熱情。以「Less is more」為設計理念，店內空間採用麵粉白、穀物黃、石窯灰與可頌棕等自然色調，營造出簡約而溫暖的氛圍。



大片落地窗讓陽光灑落在麵包展示長桌上，每一款麵包在自然光映襯下宛如藝術品，傳遞著手作的溫度與人文氣息。標誌「K」不僅代表Chef Kang的姓氏，柔和圓弧線條象徵麵團翻摺的姿態，寓意每一個麵包都經過細膩捏揉、用心烘焙，充分展現品牌的核心精神「經典」、「職人」、「天然」、「優雅」。



▲KANG Artisan Bakery最美麵包店！可頌 司康 湯種吐司，必吃麵包清單再加1 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

同時，這間KANG Artisan Bakery烘焙坊每日供應多款新鮮麵包，包括層次豐富的原味奶油可頌、香脆杏仁、季節草莓與古法可鬆，以及酥鬆軟滑的司康與鹽花奶油捲，甚至還有柔軟細膩的湯種吐司與空氣千層。Chef Kang堅持選用天然純粹的原料，每款麵包皆根據其質地挑選最佳麵粉與鹽巴，僅麵粉種類便高達二十多種。這些用料搭配精湛技法，使得每一口麵包都蘊含豐富層次與迷人底蘊，讓來訪的顧客能感受到無法言喻的幸福感。Chef Kang相信，視覺美感與味覺享受同等重要，因為美味的麵包能創造滿足，才能吸引麵包控一次又一次回訪。▲KANG Artisan Bakery對於麵包的堅持就是視覺美感與味覺享受同等重要 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝並且對Chef Kang來說，麵包製作不僅是技術，更是生活哲學。他認為，麵包雖然質樸，但製作過程充滿著工藝之美，如同品味生命中的每一個細節。他細心觀察天氣變化，調整製作過程中的溫度與濕度，讓每一個麵團都能呈現最佳狀態。他的理念是「每日新鮮現做」，不僅確保品質，更堅守食材零耗損的原則，充分展現環保與可持續性的意識。▲KANG Artisan Bakery堅持每一款麵包都是當日現做 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝Chef Kang的烘焙旅程起源於對麵包的純粹熱愛。他原本主修國際企業，卻因對飲食文化的濃厚興趣毅然踏上烘焙之路。他於2007年加入台灣知名品牌，從最基層學徒做起，經歷數年的實務磨練後轉往法國，進入享譽國際的Ferrandi法國斐杭迪廚藝學校進修，並於精品烘焙坊Le Grenier à Pain任職。在這些年裡，他逐漸累積深厚的技術功底與對品牌經營的洞察力。即使面對繁重的工時與高壓挑戰，他仍不忘初衷，憑著對麵包工藝的執著，成為一名能兼顧創意與實力的烘焙職人。2021年，Chef Kang參加德麥法國萊思克盃國王派大賽，一舉奪下冠軍，成為台灣烘焙界的耀眼人物。2023年，他決定追求內心深藏多年的夢想，歷經一年籌備，最終創立了「KANG Artisan Bakery」。這間以他姓氏為名的烘焙坊，承載了他對麵包的深厚情感與十五年的心血，為顧客帶來純粹、美味的手作麵包，並在繁忙的城市生活中提供一處療癒的美好角落。▲KANG Artisan Bakery的司康會讓人忍不住一口接著一口 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝即日起至12月26日，消費滿300元的顧客可免費獲得皇冠麵包一袋。此外，歲末佳節的必備甜點——法式國王派也同步開放限量預購。經典國王派售價1,680元，而極限量版幸運草國王派僅50組，每組1,880元。Chef Kang誠摯邀請每位麵包愛好者前來品味其融合台法精髓的烘焙藝術。▲KANG Artisan Bakery開幕優惠 消費滿300元，贈送「皇冠麵包」一袋 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

KANG Artisan Bakery開幕優惠

活動時間：即日起至2024年12月26日

優惠內容：消費滿300元，贈送「皇冠麵包」一袋。



KANG Artisan Bakery歲末佳節限定商品法式國王派預購

經典國王派：售價1,680元

幸運草國王派（限量50組）：售價1,880元

開放預購：即日起至商品售完。



KANG Artisan Bakery

地址：台北市松山區敦化北路120巷19號

電話：02-2717-1519

