不要再說戴眼鏡封印顏值！「逛眼鏡」是近年最夯的逛街行程之一，走過路過就拉著閨蜜、男友一起試眼鏡，一起挑鏡框、挑墨鏡更增添樂趣。在日本最多人買的「眼鏡市場」近期在台灣也能買到，超過20個品牌系列鏡框，最快25分鐘就能配好，帶著朋友一起挑就不怕眼鏡封印顏值。



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▲▼眼鏡市場必買眼鏡推薦 鏡框推薦 不怕戴眼鏡封印顏值 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



眼鏡市場在日本人氣超高，是市占率第一名的眼鏡品牌，自從2020年起進軍台灣之後，目前也有多達26間分店，讓人散步逛街、走過路過都能逛眼鏡。眼鏡市場最吸引粉絲的地方，除了最快可以當天買、當天取件之外，還有許多「功能型鏡片」如多焦鏡片、散光鏡片、以及高度數必備的超薄鏡片，都能0元免費升級，鏡框加鏡片最低1990元就能入手。▲▼眼鏡市場買眼鏡、挑眼鏡圈粉特色 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只鏡片可以0元升級功能，眼鏡市場還有延續日本的貼心服務，包含視力諮詢服務、視力檢測，配好厭竟之後也提供後續的螺絲更換、眼鏡舒適度調整等眼鏡維護，通通0元免費。即是只是路過逛逛、即使不是戴著眼鏡市場的眼鏡，也提供免費洗眼鏡、換螺絲與鼻墊等服務，超貼心擄獲粉絲。▲▼眼鏡市場貼心服務 免費換螺絲、免費洗眼鏡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，在鏡框的選擇上，眼鏡市場也帶來超多鏡框造型選擇，推薦包含輕量舒適的「FREE FiT」系列，喜歡日本風格推薦先逛「CLAFTIC」與「U」系列，眼鏡帶出場就有話題的「Crapt CHANGE」磁吸墨鏡鏡片，還有經匡超有彈力的「seek」系謝，近期推出林襄聯名款。在眼鏡市場最快25分鐘就能配好一副眼鏡，聖誕節、新年換造型剛剛好，粉絲們在在東區、信義區、中山站都能逛一波。▲▼眼鏡市場必買眼鏡推薦 鏡框推薦 不怕戴眼鏡封印顏值 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝