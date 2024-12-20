冬至湯圓不管是甜湯圓，還是鹹湯圓都要吃！冬至吃湯圓象徵家族、親友團聚、團圓，也因為是一年當中日照時間最短，更代表最冷的一天，寒冷的冬至就該來碗熱騰騰的湯圓，窩客島特別整理很有人氣的「7間台北湯圓」，包括延三夜市老字號鮮肉湯圓、通化夜市冰火湯圓，老饕必吃的市場鹹湯圓，以及公館人氣芝麻湯圓等，台北人氣甜湯圓、鹹湯圓，冬至全都要吃一輪。



▲冬至台北湯圓7間推薦，延三、通化夜市湯圓老店必吃/ WalkerLand窩客島整理提供



冬至想吃鹹湯圓，可以到北投老饕必吃的「蕭記大餛飩」，鹹湯圓每天限量供應，常常不到中午便賣光，也有已經傳三代的市場「燕山湯圓」、延三夜市「施家鮮肉湯圓」，都是在地人會推薦的湯圓老店；而台北通化夜市的「御品元冰火湯圓」，整碗滿滿的冰上放了芝麻湯圓、花生湯圓，一旁還免費提供桂花蜜、檸檬汁，都可以自由無限加。



▲台北冬至湯圓人氣7選，甜湯圓、鹹湯圓都要吃/ WalkerLand窩客島整理提供



冬至湯圓必吃延三夜市老店：施家鮮肉湯圓

部落客 Mio醬 造訪 施家鮮肉湯圓 說：

湯圓則是讓我又驚又喜，每顆都渾圓飽滿～像麻糬般皮厚Ｑ軟，一開咬開還以為在吃湯包，裡面滿滿的肉汁，好呷！



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施家鮮肉湯圓

地址：台北市大同區延平北路三段58號1 樓

電話：02-2585-7655

完整介紹由部落客「Mio醬」於窩客島分享：【施家鮮肉湯圓】捷運大橋頭站，50年老店飄香！延三夜市美食，米其林必比登街頭小吃推介～今年元宵節就吃古早味的鹹湯圓吧！😋



▲▼冬至湯圓必吃延三夜市老店：施家鮮肉湯圓/Mio醬提供、WalkerLand窩客島整理





冬至湯圓必吃北投人推薦鹹湯圓：蕭記大餛飩

部落客 寗好生活 Ning's Life 造訪 蕭記大餛飩 說：

雖然蕭記賣餛飩賣肉圓，但在許多老饕的心目中，鹹湯圓才是主體，尤其是冬天，許多人都是三盒五盒外帶回家。如果不想向隅，建議十點半之前前往，想買生鮮包裝，事前預訂會比較有保障。



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蕭記大餛飩

地址：台北市北投區裕民一路40巷21號

電話：02-2822-4837

完整介紹由部落客「寗好生活 Ning's Life」於窩客島分享：蕭記大餛飩。石牌人早餐廚房，鹹湯圓才是主體？不到十一點就賣光的限量美味（台北北投）



▲▼冬至湯圓必吃鹹湯圓北投人都推薦：蕭記大餛飩/寗好生活 Ning's Life提供、WalkerLand窩客島整理





冬至湯圓必吃通化夜市冰火湯圓： 御品元冰火湯圓

部落客 猴屁 造訪 御品元冰火湯圓 說：

湯圓皮真的很Q，晶瑩剔透的，真的很好吃，我個人不太敢吃芝麻，但熱愛花生，這個花生湯圓真的很優秀一咬下去就爆出來，餡料很滿，我很滿意。



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御品元冰火湯圓

地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號

電話：0955-861-816

完整介紹由部落客「猴屁」於窩客島分享：【台北美食】御品元冰火湯圓！通化夜市必吃美食！桂花蜜檸檬汁無限供應！米其林必比登推薦！信義安和美食！ @猴屁的異想世界



▲▼冬至湯圓必吃通化夜市冰火湯圓：御品元冰火湯圓/猴屁提供、WalkerLand窩客島整理





冬至湯圓也有彩色湯圓：蘇媽媽湯圓

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 蘇媽媽湯圓 說：

湯圓分別是使用紅麴、紫米染色的雙色湯圓，裡面還有多幾顆不同顏色的小湯圓，整碗的色彩度看起來蠻豐富的，裡面的芋頭餡料吃起來甜而不膩，芋泥口感算蠻綿密的。



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蘇媽媽湯圓

地址：台北市大安區通化街39巷19號

電話：02-2708-1771

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市大安區通化街夜市必吃湯圓，來自南投埔里蘇媽媽湯圓，連郭台銘都指定要吃的湯圓店，很推薦鮮肉湯圓哦



▲▼冬至湯圓也有彩色湯圓：蘇媽媽湯圓/D&W黑白雙搭提供、WalkerLand窩客島整理





冬至湯圓必吃公館人氣老字號冰店：臺一牛奶大王

部落客 咪醬 造訪 臺一牛奶大王 說：

寒流一來或是年節，我下班都會來報到一下這個芝麻湯圓~~除了我最愛的清湯以外，還有酒釀、花生湯、紅豆湯...等超多口味，冷冷的天來個芝麻湯圓，享受起來還真的是人間一大享受。



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臺一牛奶大王

地址：台北市大安區新生南路三段82號

電話：02-2363-4341

完整介紹由部落客「咪醬」於窩客島分享：公館美食。台一牛奶大王 台大旁的超過一甲子冰品/甜點/湯圓老店



▲▼冬至湯圓必吃公館人氣老字號冰店：臺一牛奶大王/咪醬提供、WalkerLand窩客島整理





冬至湯圓必吃市場傳三代湯圓老店：燕山湯圓

部落客 Ms.Xiao蕭小姐 造訪 燕山湯圓 說：

清澈的湯頭是用大骨熬出，味道十分清爽。湯圓吃起來又軟又滑，可能因為皮比較薄，所以沒有那麼有嚼勁，但這樣有一個好處，減少咬肌增肥的機率（笑），不過依然維持了湯圓軟糯的口感，內餡的部分十分鹹香，肉汁鮮美。



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燕山湯圓

地址：台北市中山區民生西路45巷9弄12號

電話：02-2521-6479

完整介紹由部落客「Ms.Xiao蕭小姐」於窩客島分享：【台北】燕山湯圓 - Ms.Xiao蕭小姐



▲▼冬至湯圓必吃市場傳三代湯圓老店：燕山湯圓/Ms.Xiao蕭小姐提供、WalkerLand窩客島整理





冬至湯圓必吃萬華湯圓老店：政江號合好號

部落客 台南圓仔 造訪 政江號合好號 說：

紅豆湯圓是政江號招牌，微甜的紅豆湯配上q彈的湯圓，調味很剛好，是很傳統的那種紅豆湯，紅豆煮到綿綿密密的很好入口。



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政江號合好號

地址：台北市萬華區萬大路423巷42號

電話：02-2395-2109

完整介紹由部落客「台南圓仔」於窩客島分享：政江號 紅豆湯圓 花生麻糬 冬至吃湯圓



▲▼冬至湯圓必吃萬華湯圓老店：政江號合好號/台南圓仔提供、WalkerLand窩客島整理

