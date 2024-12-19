Netflix的韓國原創劇集「魷魚遊戲2」即將開播，這部結合懸疑與社會批判的作品，讓全球觀眾對第二季期待不已。為了迎接這部重量級作品，洋芋片品牌「樂事」與Netflix展開跨界合作，推出全新聯名企劃，不僅透過創意包裝與限定口味帶來視覺與味覺的驚喜，更打造了一場虛擬與現實融合的「樂事魷樂場」生存遊戲，更邀請影迷共同參與一場充滿挑戰與樂趣的冒險。



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▲「樂事」與Netflix展開跨界合作限定聯名商品 / 樂事提供、WalkerLand窩客島整理



樂事這次的聯名活動以創新概念為基礎，致力於為影迷和零食愛好者帶來沉浸式體驗。作為「魷魚遊戲」第二季的合作夥伴，樂事將劇中緊張刺激的生存遊戲元素巧妙融入旗下產品與行銷活動中。首先，為了讓消費者感受到「追劇×零食」的雙重樂趣，樂事推出多款全新聯名限定包裝，並同步推出經典與創新口味的多元選擇，包括美國經典原味、瑞士香濃起司、九州岩燒海苔、頂級日曬甘味湖鹽，以及極具特色的極品香煎干貝等。



同時，最具亮點的是全新期間限定的「韓式風味」辛辣濃郁的韓式辛拉麵、香氣四溢的韓式椒鹽魷魚、酥脆鮮嫩的韓式洋釀炸雞，以及充滿大海氣息的波樂厚切碳烤海鮮，滿足不同消費者的味蕾需求，讓人一口咬下即能感受到濃郁的韓國風情。



▲為了讓消費者感受到「追劇×零食」的雙重樂趣，樂事推出多款全新聯名限定包裝 / 樂事提供、WalkerLand窩客島整理

為了進一步拉近消費者與「魷魚遊戲」的情感連結，樂事特別打造了名為「樂事魷樂場」的互動挑戰遊戲。這場以劇中經典橋段為靈感的活動，重現了緊張刺激的生存遊戲情境，並將之化為三大充滿創意的關卡，讓玩家身歷其境地感受競賽的魅力。挑戰方式也相當簡單，參加者只需購買樂事任一產品，掃描包裝內的QR Code並加入樂事LINE官方帳號，即可取得專屬序號，化身遊戲參賽者，展開生存冒險。遊戲的三大關卡設計令人耳目一新。第一關「哈哈木頭人」延續劇中木頭人娃娃的經典橋段，但加入了趣味變化，玩家需對著鏡頭展現最燦爛的笑容，並隨著節奏逐步接近巨型娃娃，同時要注意避免「偷動」而被淘汰。第二關「戳戳戳椪糖」則讓玩家以哈氣方式點燃針頭，輕鬆穿透模擬的脆弱椪糖，完整呈現劇中的緊張感與趣味。最後一關「晃晃玻璃橋」挑戰參賽者的觀察力，玩家需根據玻璃橋的反光細節，選擇安全的強化玻璃通過，進一步推升遊戲的刺激度與競爭感。整個挑戰過程充滿層層遞進的緊張氛圍，成功闖關的玩家還有機會贏得「百萬樂事金豬大獎」，讓冒險更具吸引力。▲為了讓消費者感受到「追劇×零食」的雙重樂趣，樂事推出多款全新聯名限定包裝 / 樂事提供、WalkerLand窩客島整理除了遊戲與零食本身，樂事也推出了一系列令人愛不釋手的聯名贈品，從「魷魚遊戲」角色造型聯名大頭筆，到印有◯△☐經典圖案的雙色不鏽鋼杯，以及模仿劇中服飾設計的運動服造型飲料手提杯套，每一款都充分展現了創意與實用性的結合，吸引許多影迷與收藏愛好者爭相搶購。這些限量商品可在指定通路獨家獲得，為整個活動增添更多趣味與話題性。▲魷魚遊戲運動服造型飲料手提杯套 / 樂事提供、WalkerLand窩客島整理









樂事×Netflix《魷魚遊戲2》聯名新品味

全新聯名限定包裝與口味

經典口味：美國經典原味、瑞士香濃起司、九州岩燒海苔、頂級日曬甘味湖鹽、極品香煎干貝。

期間限定韓式風味：韓式辛拉麵、韓式椒鹽魷魚、韓式洋釀炸雞、波樂厚切碳烤海鮮（2025年1月1日登場）。



樂事×Netflix《魷魚遊戲2》「樂事魷樂場」線上挑戰遊戲

參加方式：購買樂事產品，掃描包裝內QR Code，加入樂事LINE官方帳號取得參賽資格。

三大創意遊戲關卡：

關卡一「哈哈木頭人」：對鏡頭展現笑容並逐步接近巨型娃娃。

關卡二「戳戳戳椪糖」：用哈氣助燃針頭，穿透脆弱椪糖。

關卡三「晃晃玻璃橋」：辨別橋上安全玻璃並順利通過。

活動特色：「一包樂事一條命」機制，購買越多復活機會越高。

最高獎勵：百萬樂事金豬大獎。



樂事×Netflix《魷魚遊戲2》聯名贈品

《魷魚遊戲》角色造型聯名大頭筆。

◯△☐聯名雙色不鏽鋼杯。

運動服聯名造型飲料手提杯套。