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日本 Mister Donut 寶可夢福袋 2025 預購開賣！皮卡丘聯名提袋、收納包別錯過。

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2024-12-20 08:06:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：Mister Donut
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」預購開賣！每年年底，Mister Donut 與寶可夢的聯名福袋總能掀起一波搶購熱潮，今年也不例外，以「跳出來吧！寶可夢與你一起迎接快樂冬季！」為主題，推出了全新設計；不僅有可愛又實用的聯名商品，還附贈甜甜圈兌換券，現在就趕緊來看。
▲▼日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」預購開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」預購開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」預購開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」今年設計融入了經典的寶可夢角色，包括皮卡丘、地鼠、三地鼠、穿山鼠、大岩蛇等，讓這些可愛的角色「跳」出甜甜圈，展現活力與趣味。福袋內容依價位分為兩種。3500日圓的福袋裡包含托特包與隨身收納包，兩者皆以寶可夢圖案為主題，輕巧又實用。

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▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」福袋內容分為3500日圓、6000日圓兩種 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

而6000日圓的福箱則加入了更多選擇，包括多用途日程手冊、文件夾組、環保購物袋與浴巾等，每件商品都洋溢著濃厚的寶可夢風格。此外，這兩款福袋分別還附有20個或35個甜甜圈的兌換卡，讓甜食控也能滿足味蕾。不過要注意，本次商品已於即日起，在全日本的門市開放預購，並12/26正式開賣。
▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」將於12/26正式開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」將於12/26正式開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理


值得一提的是，購買福袋還可參加「幻之寶可夢捕獲大作戰」活動，每個福袋附帶的專屬活動碼，能在「寶可夢 朱／紫」中兌換稀有的幻之寶可夢或冒險道具，讓福袋充滿不一樣的樂趣與收藏價值。不論是自用還是送禮，這款福袋都是迎接新年的絕佳選擇。計畫到日本的寶可夢迷們，務必抓緊機會。
▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」3500日圓款內含托特包、隨身收納包 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」3500日圓款內含托特包、隨身收納包 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理
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日本 Mister Donut 寶可夢福袋 2025 販售方式

預購時間：即日起門市開放預購；12/26正式開賣
販售價錢：日本 Mister Donut 寶可夢福袋／售價3500円、福箱／售價3500円

 

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