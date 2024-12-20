日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」預購開賣！每年年底，Mister Donut 與寶可夢的聯名福袋總能掀起一波搶購熱潮，今年也不例外，以「跳出來吧！寶可夢與你一起迎接快樂冬季！」為主題，推出了全新設計；不僅有可愛又實用的聯名商品，還附贈甜甜圈兌換券，現在就趕緊來看。



▲▼日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」預購開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日本 Mister Donut 寶可夢福袋 2025 販售方式

日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」今年設計融入了經典的寶可夢角色，包括皮卡丘、地鼠、三地鼠、穿山鼠、大岩蛇等，讓這些可愛的角色「跳」出甜甜圈，展現活力與趣味。福袋內容依價位分為兩種。3500日圓的福袋裡包含托特包與隨身收納包，兩者皆以寶可夢圖案為主題，輕巧又實用。推薦閱讀： 日本麥當勞 x graniph「紙袋側背包、大麥克棒球外套」開放預購！薯條、麥克雞塊通通有。 ▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」福袋內容分為3500日圓、6000日圓兩種 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​而6000日圓的福箱則加入了更多選擇，包括多用途日程手冊、文件夾組、環保購物袋與浴巾等，每件商品都洋溢著濃厚的寶可夢風格。此外，這兩款福袋分別還附有20個或35個甜甜圈的兌換卡，讓甜食控也能滿足味蕾。不過要注意，本次商品已於即日起，在全日本的門市開放預購，並12/26正式開賣。▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」將於12/26正式開賣 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理值得一提的是，購買福袋還可參加「幻之寶可夢捕獲大作戰」活動，每個福袋附帶的專屬活動碼，能在「寶可夢 朱／紫」中兌換稀有的幻之寶可夢或冒險道具，讓福袋充滿不一樣的樂趣與收藏價值。不論是自用還是送禮，這款福袋都是迎接新年的絕佳選擇。計畫到日本的寶可夢迷們，務必抓緊機會。▲日本「Mister Donut 寶可夢福袋 2025」3500日圓款內含托特包、隨身收納包 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

預購時間：即日起門市開放預購；12/26正式開賣

販售價錢：日本 Mister Donut 寶可夢福袋／售價3500円、福箱／售價3500円