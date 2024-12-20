一直都是台北西餐廳的傳奇，擁有90年歷史的傳奇西餐廳波麗路，要為台北老饕、美食家，帶來一場全新的聖誕大餐，用90年的歷史積澱打造出聖誕節限定的經典火雞餐，為聖誕節注入令人懷念的浪漫氛圍，要用美味讓每一位老台北人，再一次感受到波麗路西餐廳魅力。



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▲台北最老西餐廳波麗路！90年歷史打造台北最浪漫聖誕大餐 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



波麗路第三代傳人廖英均表示，「小時候在餐廳打工時，經常見到顧客興奮地享用聖誕火雞，那是當時最令人期待的聖誕大餐。今年，我希望將這段記憶喚醒，與更多人分享這份專屬於波麗路的節慶味道。」今年的聖誕火雞餐經過改良，融入現代健康飲食的概念。廚師團隊以泡過牛奶的麵包和新鮮蔬菜為火雞內餡，經烤焙後，餡料吸飽肉汁，散發出淡淡的奶香，口感宛如綿密的馬鈴薯，再搭配蔬菜的自然甜味，層次豐富且不油膩。



▲聖誕節限定火雞大餐 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

波麗路 聖誕、跨年限定大餐

波麗路的歷史可追溯至日治時期，當時的台灣正在經歷現代化浪潮，洋食成為都市菁英與中產階層的高級飲食選擇，波麗路以奢華的西餐體驗和精緻的儀式感贏得了聲譽。聖誕節作為西方的傳統節日，隨著時代的變遷逐漸成為台灣都會文化的重要部分。波麗路不僅是將聖誕氛圍融入料理的先行者，更是對傳統飲食文化的最佳詮釋。今年聖誕節，除了經典火雞餐，波麗路還推出專為情侶設計的聖誕雙人排餐，以牛排與豬排的組合展現節慶的豐盛與多樣性，考量不同口味的需求，讓共享美食成為兩人之間的溫暖連結。「雙人排餐不僅象徵著節日的幸福，更體現了波麗路在創意料理上的用心。」廖英均如此解釋。▲波麗路推出專為情侶設計的聖誕雙人排餐 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理波麗路的聖誕節餐點不僅是一頓飽含滋味的宴席，更是一場關於時間的旅行。在90年的歲月中，它不僅見證了台北的變遷，也承載了無數家庭的節慶回憶。今年的聖誕節，波麗路邀請您帶著期待與懷舊，踏上一場穿越時光的味覺之旅。即日起，聖誕餐點開放預訂，無論是家庭聚餐還是情侶約會，都能在波麗路找到屬於您的專屬節慶記憶。▲波麗路 聖誕、跨年限定大餐 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

期間限定：12/20~1/2

聖誕火雞分享餐：(須提前3天預定)，適合家庭聚會，3~4人份，包含餐包、沙拉、濃湯、主廚秘製烤雞一隻、飲料與波麗路特製甜點。

聖誕雙人餐：專為情侶設計，重現1930年代的排餐形式，搭配現代精緻風味，讓愛侶在溫馨氛圍中共度佳節。



波麗路 創始本店

地址：台北市大同區民生西路314號

電話：02-2555-0521