和EVA連動！日本麥當勞「新世紀福音戰士」聯名首次登場，購買、抽選方式一次看。即將迎來開播30週年的經典動漫「新世紀福音戰士」，宣布與日本麥當勞展開史上首次聯名合作，聯手打造出「麥當勞 × EVA」特別企劃，首波「麥當勞 x EVA套餐變形機器人組」於即日起開放抽選，現在就趕緊來看看。
▲▼和EVA連動！日本麥當勞「新世紀福音戰士」聯名首次登場 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
日本麥當勞再次推出超狂企劃！特別企劃「麥當勞×EVA」即日起登場，這次的聯名商品將麥當勞人氣餐點「大麥克」、「麥克薯條」與「麥克奶昔」重新詮釋，與EVA機體融合，打造前所未有的「奇蹟變形」設計，三合一套裝售價為3,900日圓（含稅），消息一出就讓粉絲們暴動。
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▲▼日本麥當勞「EVA 新世紀福音戰士」售價為3,900日圓（含稅） / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
不過大家要注意，首波聯名商品「麥當勞 x EVA套餐變形機器人組」於即日起開放官方APP開放抽選購買機會，至2025/1/10前，每人皆可參加一次抽選並限購一組；若是大家選中後，即可於2025/1/20至26期間，到日本指定門市購買，粉絲們可千萬別錯過這次的夢幻聯動囉。
▲▼日本麥當勞「EVA 新世紀福音戰士」即日起開放官方APP開放抽選 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
日本麥當勞「EVA 新世紀福音戰士」購買、抽選方式
抽選時間：即日起至2025/1/10 23:59
販售時間：成功抽選到的朋友，可於1/20至1/26期間至全日本門市購買。
販售價錢：3入一組／售價3,900円