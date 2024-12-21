和EVA連動！日本麥當勞「新世紀福音戰士」聯名首次登場，購買、抽選方式一次看。即將迎來開播30週年的經典動漫「新世紀福音戰士」，宣布與日本麥當勞展開史上首次聯名合作，聯手打造出「麥當勞 × EVA」特別企劃，首波「麥當勞 x EVA套餐變形機器人組」於即日起開放抽選，現在就趕緊來看看。



▲▼和EVA連動！日本麥當勞「新世紀福音戰士」聯名首次登場 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理



日本麥當勞「EVA 新世紀福音戰士」購買、抽選方式

抽選時間：即日起至2025/1/10 23:59

販售時間：成功抽選到的朋友，可於1/20至1/26期間至全日本門市購買。

販售價錢：3入一組／售價3,900円