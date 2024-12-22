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海外婚禮推薦！關島最美水晶教堂「Crystal Chapel」360度海景環繞、超大水晶有夠夢幻。

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2024-12-22 10:15:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

海外婚禮推薦！關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」360度海景環繞、超大水晶有夠夢幻。對於許多新人而言，海外婚禮象徵著浪漫與永恆，而位於關島日航飯店內的「水晶教堂 (Crystal Chapel)」更是實現夢幻婚禮的首選；從透明玻璃與陽光交織出的純淨空間，彷彿進入童話世界。
▲▼海外婚禮推薦！關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」超大水晶有夠夢幻 / Arluis Wedding提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼海外婚禮推薦！關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」超大水晶有夠夢幻 / Arluis Wedding提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼海外婚禮推薦！關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」超大水晶有夠夢幻 / Arluis Wedding提供、WalkerLand窩客島整理



關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」位於關島杜夢灣北側的日航飯店內，被蔚藍的天際與無垠的海洋環抱。教堂內部設計以透明玻璃為主，讓賓客在見證新人步入婚姻殿堂的同時，盡覽壯麗的海景。教堂可容納70位賓客，挑高的寬敞空間為婚禮增添了莊嚴與氣派。

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▲▼關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」位於關島杜夢灣北側的日航飯店內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」位於關島杜夢灣北側的日航飯店內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」位於關島杜夢灣北側的日航飯店內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

​​​​​​​此外，教堂內的聖壇更設有巨大的水晶十字架，新人在儀式中將雙手放在巨大的水晶上，將彼此的愛與感恩寄託於水晶之中，在海洋與太陽底下搭配，閃耀的光影，彷彿傳遞著永恆的愛與祝福。而這邊是由日本直營的 ARLUIS WEDDING 艾洛詩海外婚禮提供的一站式服務，讓新人在碧海藍天間留下最美的回憶。
▲▼關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」由ARLUIS WEDDING提供一站式服務 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」由ARLUIS WEDDING提供一站式服務 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼關島景點「水晶教堂 (Crystal Chapel)」由ARLUIS WEDDING提供一站式服務 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


一望無際的湛藍天空、海洋與微風，為新人獻上最純粹的祝福。在水晶教堂舉辦婚禮，不僅是步入婚姻殿堂的完美起點，更是攜手共度一生的難忘記憶。如果大家夢想著一場浪漫的海外婚禮，那麼關島水晶教堂將是不二之選。
▲▼如果大家夢想著一場浪漫的海外婚禮，那麼關島水晶教堂將是不二之選 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼如果大家夢想著一場浪漫的海外婚禮，那麼關島水晶教堂將是不二之選 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼如果大家夢想著一場浪漫的海外婚禮，那麼關島水晶教堂將是不二之選 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

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海外婚禮推薦 關島水晶教堂 Arluis Wedding Crystal Chapel

地址：245 Gun Beach Rd, Tumon, 96913關島

 

 

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