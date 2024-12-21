飲料控、草莓控開喝！老賴茶棧這次草莓季，特別推出新品「莓好祝福」系列，除了必喝經典組合「草莓厚乳」之外，更配合聖誕節推出「紅配綠」草莓尬抹茶限定飲品，打造最應景聖誕手搖杯。此外老賴更推出打卡活動，完成任務有機會獲得免費珍奶、飲料折價券，飲料控這次要喝起來。



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▲老賴茶棧草莓季新品莓好祝福系列 草莓飲料推薦 / 老賴茶棧提供、WalkerLand窩客島整理



老賴茶棧草莓季新飲料「莓好祝福」系列，首推療癒系「草莓厚乳」，以茉翠綠茶為基底，結合醇厚牛乳與酸甜草莓醬，呈現濃郁卻不膩口的多層次滋味，其中還喝得到草莓果粒增添咀嚼口感，打中草莓控的少女心。如果偏好咀嚼口感，就喝「草莓珍珠厚乳」在草莓厚乳中加入黑糖珍珠，與酸甜草莓味結合讓風味一秒升級。



▲老賴茶棧莓飲料推薦 草莓厚乳 草莓珍珠厚乳 / 老賴茶棧提供、WalkerLand窩客島整理

老賴茶棧 莓好祝福系列

本次草莓季新品最特別的是這一款「抹茶草莓厚乳」，融合日式抹茶的微苦與草莓的酸甜，並且呼應聖誕節的「紅配綠」配色，更可愛更療癒。配合本次新品，老賴茶棧同步推出「莓好祝福」限定杯身，不只配色可愛，在12/18-1/3期間只要拍下莓好祝福限定杯身，並完成指定打卡任務，就有機會獲得免費珍奶、飲料優惠券，讓飲料控、草莓控先喝新品朝聖。▲▼老賴茶棧草莓季新品抹茶草莓厚乳 珍奶免費喝活動 / 老賴茶棧提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2024/12/18起，期間限定供應

售價：

草莓厚乳：$85

草莓珍珠厚乳：$90

抹茶草莓厚乳：$85



老賴茶棧 莓好祝福系列 限定活動

活動期間：2024/12/18-2025/01/03

活動內容：凡於老賴茶棧購買全品項，皆可獲得「莓好祝福」專屬杯身，同時若參與社群活動，在指定的臉書貼文上傳杯身照片，留言標記一位朋友送上祝福，就有機會抽免費珍奶及飲料折價券。