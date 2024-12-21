對於喜歡詹記的粉絲們來說，吃詹記真的不用理由，就是想吃就去吃，想到好吃的鴨血、就會想到詹記。但是，創意團隊「等向」為了讓喜歡詹記的粉絲們再約一波，特別與詹記麻辣火鍋攜手打造的「大大大型錄 DMXXXL」裝置藝術展，以巨型型錄為核心，成功結合復古Y2K文化與現代創意，吃詹記多一個打卡記憶點。



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▲詹記麻辣火鍋西門大世界「大大大型錄 DMXXXL」裝置藝術展 / 等向、詹記提供、WalkerLand窩客島整理



大大大型錄 DMXXXL裝置藝術，高三米、寬五米的巨型型錄，不僅是展覽裝置，更是完美的拍照背景。展期自即日起至2025年2月16日。「大大大型錄 DMXXXL」的設計靈感源自千禧年初的郵購型錄文化，那是一個人們通過翻閱型錄感受購物樂趣的年代。



裝置的每一頁設計都經過精心構思，呈現出十款獨特的視覺主題，展覽以Y2K風格為核心策展主題，巧妙融合復古元素與當代Z世代的消費行為特徵。例如，展覽設計特別考量到年輕族群對社群分享的需求，每一頁巨型型錄都成為完美的打卡牆。同時，「等向」也觀察到千禧年型錄文化所承載的美好生活想像，透過本次策展，將這種購物的純粹快樂重新帶回大眾視野。



▲大大大型錄 DMXXXL的設計靈感源自千禧年初的郵購型錄文化 / 等向、詹記提供、WalkerLand窩客島整理

同時，詹記麻辣火鍋的「西門大世界」本身就蘊含豐富的歷史意涵。展覽所在地曾是日治時期的戲院，後改建為大世界商業大樓，作為西門町的重要地標之一。此次展覽以百貨商場的歷史作為靈感，將展覽場地與在地文化深度結合。展區內不僅模擬舊時百貨的氛圍設計，還展出了多件充滿創意的概念商品，例如手工打造的「抹布電子寵物」、台潮風格的聖誕雪球以及能背油條散步的時尚背包等，每件商品都充滿故事性與趣味性，完美展現Y2K文化的多元面貌。▲展區內不僅模擬舊時百貨的氛圍設計，還展出了多件充滿創意的概念商品 / 等向、詹記提供、WalkerLand窩客島整理展覽期間，主辦方還推出了「以物易物」的創意互動活動。參與者只需帶來一件禮物，即可在現場交換其他神秘物件，甚至可能獲得新生代音樂人鶴The Crane、設計師聶永真或Podcast主理人Misc的特別禮物。這樣的互動設計，不僅增加了參觀展覽的樂趣，也讓參與者有機會與更多人分享創意與驚喜。▲主辦方還推出了「以物易物」的創意互動活動。參與者只需帶來一件禮物，即可在現場交換其他神秘物 / 等向、詹記提供、WalkerLand窩客島整理最後，創意團隊「等向」表示，「大大大型錄 DMXXXL」的出現，不僅是一次關於型錄文化的美好回溯，更是一場跨越世代的創意盛宴。展覽從內容設計到品牌合作，以及在地文化的結合，每個細節都展現了主辦方對於藝術與消費文化的深刻洞察。無論是Y2K潮流愛好者，還是單純追求新鮮體驗的觀眾，這場展覽都將成為今年冬天不容錯過的文化盛事。▲詹記麻辣火鍋的「西門大世界」本身就蘊含豐富的歷史意涵 / 等向、詹記提供、WalkerLand窩客島整理

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