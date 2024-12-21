隨著聖誕節的腳步悄然接近，台北大直的NOKE忠泰樂生活已經準備好將整個空間變身為一片純白雪國，為每位來賓帶來一場夢幻的聖誕盛典。這場節慶活動不僅充滿了聖誕的魔力，更融合了音樂、美食、藝術展示、親子活動以及限定商品，無論是朋友聚會、家庭歡聚，還是獨自來訪的人，都能在這片節日的奇幻世界中，收穫一份屬於自己的聖誕祝福和回憶。NOKE忠泰樂生活將這些活動從即日起至2025年1月15日延續，邀請大家一起體驗這場充滿奇蹟的冬日盛典。



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▲NOKE忠泰聖誕純白雪國夢幻登場！親子DIY 音樂派對 冬日盛典不能錯過 / NOKE忠泰樂生活提供、WalkerLand窩客島整理



NOKE的聖誕季活動焦點之一便是大廳內精心設計的「雪國聖誕秘境」，這座純白的聖誕場景讓人彷彿走入了一個夢幻的冰雪世界。中央的純白聖誕樹是整個場景的核心，散發著溫暖的金色光芒，猶如森林中的魔法。當聖誕節臨近時，這片神秘的森林開始變得熱鬧起來。北極熊大叔在樹下鋪上雪呢地毯，松鼠兄弟則忙碌著將五顏六色的花朵裝飾在聖誕樹的每個角落，增添了不少節日氣氛。最有趣的是，薑餅人家族搭建起了溫暖的小屋，還精心準備了各式各樣的甜蜜餅乾禮盒，吸引了無數遊客前來拍照打卡，為聖誕季增添了一份甜美與浪漫。這片秘境不僅是夢想的起點，更是聖誕奇蹟的見證地，每一位來賓都能在這裡感受到節日的魔力，留下難忘的回憶。



▲NOKE的聖誕季活動焦點之一便是大廳內精心設計的「雪國聖誕秘境」 / NOKE忠泰樂生活提供、WalkerLand窩客島整理

除了美麗的聖誕秘境，NOKE還特別推出了「尋找薑餅人」遊戲，這是一項全館範圍的互動性遊戲，讓來賓在NOKE的每個角落尋找隱藏的薑餅人。只需使用智慧型手機，透過感應薑餅人身上的NFC，即可進入活動頁面，並根據頁面提示完成註冊，就能參加抽獎活動，獲得NOKE館內餐飲品牌及滑冰聖誕神秘禮物。這項活動將持續至2024年12月25日，並且每日來館參加的人都能有機會抽獎，讓遊客充分享受節日的樂趣與驚喜。▲NOKE還特別推出了「尋找薑餅人」遊戲，這是一項全館範圍的互動性遊戲 / NOKE忠泰樂生活提供、WalkerLand窩客島整理在寒冷的冬季，NOKE還為大家準備了一場充滿音樂與美食的「凍薑音樂節」，這場音樂派對結合了冬季美食、時尚選物與現場音樂演出，將寒冷的冬天變得溫暖又有趣。DJ Live的演出帶來了輕快與浪漫的旋律，現場也提供了限定的美食，如熱騰騰的湯品、暖心熱食等，無論是與朋友還是與家人一同前來，都能在這個氛圍中盡情放鬆，享受聖誕的美好時光。這場音樂節將於2024年12月21日與22日舉行，時間從每天下午2點開始，讓大家在音樂與美食的陪伴下，度過一個難忘的聖誕週末。對於親子家庭而言，NOKE的「薑餅人積木DIY工作坊」無疑是節日的另一亮點。NOKE邀請了台灣唯一樂高認證大師黃彥智的積木工作室團隊，現場指導小朋友與家長共同創作屬於自己的薑餅人樂高裝飾。在這個過程中，孩子們能夠發揮創意，親手打造出充滿聖誕氣氛的積木作品，而大人則可以和孩子一起享受創作的樂趣與親子互動的愉快時光。這個DIY工作坊將於2024年12月21日開設，共有兩場次，讓每個家庭都能參與其中，留下難忘的聖誕回憶。除了這些精彩的活動，NOKE還有許多聖誕期間限定的獨家禮品。來自荷蘭的精品傢俱品牌Moooi與LG合作推出的「新淨機」限量系列，將帶來全新的家居風格，讓聖誕節的家居空間也充滿創意與時尚感。而作為「鋼琴中的皇者」，德國貝希斯坦鋼琴也在NOKE進行首度展出，為音樂愛好者帶來一場視覺與聽覺的雙重享受。這些高端精品不僅是節慶禮物的最佳選擇，也讓NOKE成為了台北聖誕季最具特色的場所之一。▲，NOKE還為大家準備了一場充滿音樂與美食的「凍薑音樂節」，這場音樂派對結合了冬季美食、時尚選物與現場音樂演出 / NOKE忠泰樂生活提供、WalkerLand窩客島整理此外，NOKE的期間限定快閃活動更是讓人期待。NINETY PLUS咖啡的全球首店首次亮相，這個被譽為「咖啡界愛馬仕」的品牌，將為咖啡愛好者提供最頂級的精品咖啡，帶來一場無與倫比的咖啡體驗。而來自宜蘭的sunburn餐酒車則為遊客提供限量的美食與飲品，讓人在這個寒冷的季節中，享受一份來自山海之間的溫暖。這些快閃活動將為NOKE的聖誕節慶增添更多精彩，讓每一位來訪的遊客都能找到屬於自己的節日驚喜。▲NINETY PLUS咖啡的全球首店首次亮相，這個被譽為「咖啡界愛馬仕」的品牌 / NOKE忠泰樂生活提供、WalkerLand窩客島整理

NOKE忠泰樂生活「純白雪國」純白雪國聖誕秘境

活動內容：以純白聖誕樹為主題，打造夢幻雪國場景，內有薑餅人家族小屋與森林動物裝飾。

活動期間：即日起至2025年1月15日。

地點：NOKE忠泰樂生活大廳。



NOKE忠泰樂生活尋找薑餅人遊戲

活動內容：透過智慧型手機感應隱藏的薑餅人NFC，完成註冊後可參加幸運抽獎。

活動期間：即日起至2024年12月25日。

地點：NOKE忠泰樂生活全館。



NOKE忠泰樂生活凍薑音樂節

活動內容：結合現場音樂演出與冬季限定美食，享受溫暖的冬季派對氛圍。

活動期間：2024年12月21日、22日，每日下午14:00開始。

地點：NOKE忠泰樂生活1F健身樹廣場。



NOKE忠泰樂生活薑餅人積木DIY工作坊

活動內容：由樂高認證大師團隊指導，親子共同創作樂高薑餅人裝飾。

活動期間：2024年12月21日，共兩場次。

地點：NOKE忠泰樂生活3F大階梯。